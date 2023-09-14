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У людей так бывает У людей так бывает
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У людей так бывает 2023 / Россия
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Отзывы о фильме «У людей так бывает»

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Михаил Колобов 14 сентября 2023, 19:12
Оценка
Скажу сразу – фильм не для всех. Фильм для тех, кто реально умеет относится к кино серьезно. Особенно к фильмам, которые показывают нашу с вами реальную жизнь. Когда я говорю нашу с вами - я имею в виду взрослых, которые зачастую в погоне за воздушными замками забывают значение и глубинный смысл слова “любовь”. Скажите, кто из нас безгрешен? Поэтому в фильме многие из нас сумеет узнать себя. Крайне тонкое и хрупкое кино о любви. Настоящее искусство!
14 сентября 2023, 19:12 Ответить
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