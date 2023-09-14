Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я БОГИНЯ"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
У людей так бывает
Отзывы о фильме «У людей так бывает»
У людей так бывает
2023 / Россия
Смотреть трейлер
мало голосов
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Билеты от 150 ₽
Билеты от 150 ₽
В избранное
Уже в избранном
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «У людей так бывает»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Михаил Колобов
14 сентября 2023, 19:12
Оценка
Скажу сразу – фильм не для всех. Фильм для тех, кто реально умеет относится к кино серьезно. Особенно к фильмам, которые показывают нашу с вами реальную жизнь. Когда я говорю нашу с вами - я имею в виду взрослых, которые зачастую в погоне за воздушными замками забывают значение и глубинный смысл слова “любовь”. Скажите, кто из нас безгрешен? Поэтому в фильме многие из нас сумеет узнать себя. Крайне тонкое и хрупкое кино о любви. Настоящее искусство!
14 сентября 2023, 19:12
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Трансформеры: Восхождение Звероботов
67 комментариев
Барби
118 комментариев
Звук свободы
2 комментария
Черепашки-ниндзя: Погром мутантов
19 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2023, США, драма
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Праздники
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер
Звук свободы
Отзывы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Дозор Джунглей: Кругосветка
Отзывы
2023, Франция, приключения, анимация
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Я делаю шаг
Отзывы
2023, Россия, драма, мелодрама
Гран Туризмо
Рецензия
Отзывы
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Related video
Убогая избушка, козы и бардак: как живет главная отшельница России Агафья Лыкова
Белые волосы и короткие ноги: как сегодня выглядит д'Артаньян из фильма «Три мушкетера»
Простая девушка из народа: Петров шокировал людей свадебными фото
Самый красивый фигурист вышел с маленькой дочкой на лед: милее обнимашек вы еще не видели
Копия Василия: Надюха из фильма «Любовь и голуби» всю жизнь любила этого красавца
Михалкову и Кончаловскому точно стыдно: этот проект признали худшим в России
Маленькая девочка со взрослыми привычками: ахнете, как выглядит дочь Малахова
«Похоронили уже»: близких из Израиля разбило известие о смерти Добронравова
Выбор неожиданный: Михалков назвал любимый фильм, и он снят не в России
Люди даже вскочили с мест: вот на что пошел Костомаров на шоу Авербуха
Седина и морщины: время не пощадило сексуальную злодейку из фильма со Шварценеггером
Умерла внезапно: в семью Ульянова пришла страшная беда
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail