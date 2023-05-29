Фильм «Анатомия падения» завоевал «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля 2023

Картина выйдет в российский прокат в сентябре этого года.

Вчера, 28 мая, во Франции состоялась торжественная церемония закрытия 76-го Каннского кинофестиваля.

«Золотая пальмовая ветвь» 2023 года была вручена судебной драме «Анатомия падения» Жюстин Трие. Фильм повествует об известной немецкой писательнице (Сандра Хюллер), обвиненной в убийстве собственного мужа. Единственным свидетелем по делу является ее маленький слепой сын, который постепенно начинает сомневаться в невиновности матери. Лента выйдет в российский прокат 14 сентября.

Примечательно, что Трие стала лишь третьей женщиной-режиссером в истории, получившей «Золотую пальмовую ветвь»: ранее этого приза также удостаивались Джейн Кэмпион («Пианино») и Жюлия Дюкурно («Титан»). Всего в основном конкурсе смотра 2023 года приняли участие семь женщин-режиссеров, что стало рекордом для Каннского фестиваля.

Гран-при смотра был награжден фильм «Зона интересов» Джонатана Глейзера, посвященный частной жизни коменданта концлагеря Освенцим (Кристиан Фридель) и его семьи. Лента основана на романе британского писателя Мартина Эмиса, скончавшегося прямо во время проведения фестиваля.

Приз лучшему режиссеру получил вьетнамский постановщик Чан Ань Хунг за историческую драму «Рагу Додена Буффана». Лучшими актером и актрисой фестиваля были признаны Кодзи Якусе («Прекрасные дни») и Мэрвэ Диздар («О сухой траве») соответственно.

Приз жюри был вручен новому фильму культового финского режиссера Аки Каурисмяки «Опавшие листья». Награды за лучший сценарий был удостоен автор картины «Монстр» Юдзи Сакамото.