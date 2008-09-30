Реджо-Эмилия, 1969. Несколько друзей-анархистов решают покинуть местную федерацию коммунистической молодежи, создать революционную группу и воплотить мечту о свободе в реальность.
Реджо-Эмилия, 2007. Некоторые из «детей 1969» после почти 40 лет разлуки встречаются в кафе, где когда-то пламенно агитировали за вооруженную борьбу.
СтранаИталия
Продолжительность1 час 17 минут
Год выпуска2008
Премьера в мире30 сентября 2008
Дата выхода
30 сентября 2008
Италия
Сборы в мире$7 105
ПроизводствоBlue Film, Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), Regione Lazio