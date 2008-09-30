Оповещения от Киноафиши
Красный рассвет

Красный рассвет

Il sol dell'avvenire 18+
О фильме

Реджо-Эмилия, 1969. Несколько друзей-анархистов решают покинуть местную федерацию коммунистической молодежи, создать революционную группу и воплотить мечту о свободе в реальность. Реджо-Эмилия, 2007. Некоторые из «детей 1969» после почти 40 лет разлуки встречаются в кафе, где когда-то пламенно агитировали за вооруженную борьбу.
Страна Италия
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 30 сентября 2008
Дата выхода
30 сентября 2008 Италия
Сборы в мире $7 105
Производство Blue Film, Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), Regione Lazio
Другие названия
Il sol dell'avvenire, Red Sunrise
Режиссер
Джанфранко Панноне
В ролях
Альберто Франческини
Паоло Роцци
Тонино Лорис Пароли
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.2
Оцените 13 голосов
7.2 IMDb
Отзывы о фильме

