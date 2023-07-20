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Киноафиша Новости Завершились съемки фильма «Финист. Первый богатырь»

Завершились съемки фильма «Финист. Первый богатырь»

20 июля 2023 10:30
Завершились съемки фильма «Финист. Первый богатырь»

Доступна новая подборка кадров со съемок.

Студия Yellow, Black and White и сервис START сообщили о том, что в Казахстане подошли к концу съемки приквела трилогии «Последний богатырь» под названием «Финист. Первый богатырь». В честь окончания производства компании поделились новыми кадрами с площадки проекта.

По сюжету, удалой богатырь Финист Ясный скол (Кирилл Зайцев) вместе со своим помощником Мелахой (Сергей Лавыгин) и колдуньей Бабой Ягой (Юлия Пересильд) отправляется в большое путешествие на Восток, чтобы найти способ одолеть могущественное зло.

Завершились съемки фильма «Финист. Первый богатырь»

Завершились съемки фильма «Финист. Первый богатырь»

Завершились съемки фильма «Финист. Первый богатырь»

Завершились съемки фильма «Финист. Первый богатырь»

На новых кадрах показаны съемки сцен, изображающих приключения героев в некой пустыне, напоминающей миры классических арабских сказок. Некоторые персонажи носят восточные наряды и тюрбаны. В то же время Финист по большей части остается верен своему образу из оригинальных фильмов: герой облачен в богатырские доспехи, похожие на его прежнюю броню.

Завершились съемки фильма «Финист. Первый богатырь»

Завершились съемки фильма «Финист. Первый богатырь»

Завершились съемки фильма «Финист. Первый богатырь»

Завершились съемки фильма «Финист. Первый богатырь»

Команде фильма приходилось работать в суровых условиях, поскольку температура воздуха в местах съемки могла достигать 40 градусов днем и падать до 0 градусов ночью. Кроме того, группа вела производство прямо по соседству с ареалами обитания опасной фауны, в том числе змей и скорпионов. К счастью, обошлось без инцидентов, но на случай непредвиденных обстоятельств на площадке все время дежурил автомобиль скорой помощи.

Режиссером выступает режиссер Дмитрий Дьяченко, снявший все три части «Последнего богатыря».

«Финист. Первый богатырь» выйдет на экраны 1 января 2025 года.

Фото: Yellow, Black & White, онлайн-кинотеатр START
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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