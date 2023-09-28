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Юлия Пересильд борется за престол в трейлере исторического блокбастера «Императрицы»

28 сентября 2023 16:04
Юлия Пересильд борется за престол в трейлере исторического блокбастера «Императрицы»

Продолжение картины «Петр I. Последний царь и первый император».

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила трейлер исторического блокбастера «Императрицы», который является сиквелом фильма «Петр I. Последний царь и первый император», ставшего самой кассовой художественно-документальной лентой в отечественном прокате. Главную роль в продолжении сыграла звезда космодрамы «Вызов» Юлия Пересильд.

По сюжету, Петр I обещает юной дочке Елизавете брак с Людовиком XV, однако договоренность с французским королем рушится из-за смерти великого русского монарха. Еще больше осложняет положение тот факт, что Петр уходит из жизни, не успев определиться с наследником престола. По этой причине начинается переполненная интригами и предательствами эпоха дворцовых переворотов. В картине отражено, как устоял Санкт-Петербург, а также какую цену пришлось заплатить младшей дочери покойного правителя в жестокой борьбе за свое место в истории.

Режиссером выступил Андрей Кравчук («Адмиралъ», «Союз Спасения», «Викинг»). По его словам, чтобы наиболее достоверно перенести на экран события, к производству были привлечены лучшие историки, специализирующиеся на данном временном периоде. Разработкой сценария вместе с постановщиком занимались Антон Черенков и Андрей Рубанов, соавторы «Петра I». В остальной актерский состав вошли Иван Колесников, Игорь Гордин, Ксения Утехина, Анастасия Талызина, Мария Пересильд, Анна Уколова, Александра Велескевич, Коля Ноекельн, Павел Ворожцов и другие. Картина создана в рамках проекта «Русь», посвященного знаковым фигурам, повлиявшим на формирование великой Российской империи.

Премьера «Императриц» намечена на 26 октября.

Фото: 1-2-3 Production
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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