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Киноафиша Новости Стартовали съемки исторического фильма «Императрицы» во главе с Юлией Пересильд

Стартовали съемки исторического фильма «Императрицы» во главе с Юлией Пересильд

14 марта 2023 14:45
Стартовали съемки исторического фильма «Императрицы» во главе с Юлией Пересильд

Картина является сиквелом ленты «Петр I: Последний царь и первый император».

Кинокомпания 1-2-3 Production и АО «Газпром-Медиа Холдинг» приступили к съемкам исторической картины «Императрицы». Ведущую роль в документально-художественном проекте сыграет звезда предстоящей космической драмы «Вызов» Юлия Пересильд.

Главными героинями предстоящего фильма станут императрицы Российской империи Елизавета I (Пересильд), Екатерина I и Анна Иоанновна. После смерти Петра Великого начинается затяжная эпоха дворцовых переворотов, но в борьбе за престол никто не рассматривает кандидатуру юной царевны. В картине будут показаны перемены внутри империи. Кроме того, авторы объяснят, почему для многих оказалось непосильной задачей продолжать дело Петра I.

Стартовали съемки исторического фильма «Императрицы» во главе с Юлией ПересильдСтартовали съемки исторического фильма «Императрицы» во главе с Юлией Пересильд

«Императрицы» — прямой сиквел прошлогодней ленты «Петр I: Последний царь и первый император», ставшей первой картиной из запланированного цикла исторических фильмов под общим названием «Русь». Режиссером снова выступает Андрей Кравчук («Адмиралъ», «Союз Спасения»), пообещавший масштабную историю со сложными человеческими взаимоотношениями:

«Мы планируем снимать шикарные балы, сложные человеческие отношения. После съемок «Петра» у нас больше опыта, больше умения, и я надеюсь, что фильм будет следующим шагом в развитии и точно так же найдет свою аудиторию».

Стартовали съемки исторического фильма «Императрицы» во главе с Юлией ПересильдСтартовали съемки исторического фильма «Императрицы» во главе с Юлией Пересильд

В остальной актерский состав вошли Анна Уколова, Иван Колесников, Евгений Шварц и Александра Велескевич. «Петр I. Последний царь и первый император» стал самым кассовым неигровым российским фильмом, заработав в отечественном прокате 275 млн рублей.

Фото: 1-2-3 Production
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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