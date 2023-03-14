Стартовали съемки исторического фильма «Императрицы» во главе с Юлией Пересильд

Кинокомпания 1-2-3 Production и АО «Газпром-Медиа Холдинг» приступили к съемкам исторической картины «Императрицы». Ведущую роль в документально-художественном проекте сыграет звезда предстоящей космической драмы «Вызов» Юлия Пересильд.

Главными героинями предстоящего фильма станут императрицы Российской империи Елизавета I (Пересильд), Екатерина I и Анна Иоанновна. После смерти Петра Великого начинается затяжная эпоха дворцовых переворотов, но в борьбе за престол никто не рассматривает кандидатуру юной царевны. В картине будут показаны перемены внутри империи. Кроме того, авторы объяснят, почему для многих оказалось непосильной задачей продолжать дело Петра I.

«Императрицы» — прямой сиквел прошлогодней ленты «Петр I: Последний царь и первый император», ставшей первой картиной из запланированного цикла исторических фильмов под общим названием «Русь». Режиссером снова выступает Андрей Кравчук («Адмиралъ», «Союз Спасения»), пообещавший масштабную историю со сложными человеческими взаимоотношениями:

«Мы планируем снимать шикарные балы, сложные человеческие отношения. После съемок «Петра» у нас больше опыта, больше умения, и я надеюсь, что фильм будет следующим шагом в развитии и точно так же найдет свою аудиторию».

В остальной актерский состав вошли Анна Уколова, Иван Колесников, Евгений Шварц и Александра Велескевич. «Петр I. Последний царь и первый император» стал самым кассовым неигровым российским фильмом, заработав в отечественном прокате 275 млн рублей.