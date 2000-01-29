Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Китти Киллер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ксения Утехина
Ксения Утехина
Киноафиша Персоны Ксения Утехина

Ксения Утехина

Дата рождения
29 января 2000
Возраст
23 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Саров, Россия

Биография Ксения Утехина

Ксения, будущая актриса, с самого детства увлекалась различными видами спорта: бальными танцами, горным лыжами, большим теннисом,сноубордом и верховой ездой. Кроме того, она пробовала себя в акробатике, фигурном катании, серфинге и начала заниматься пением уже восьмилетним возрастом. После окончания школы поступила в Московскую театральную школу Олега Табакова.

Уже на втором курсе активно участвовала в спектаклях театра "Табакерка". После окончания учебы приняла участие в различных телефильмах, таких как "СашаТаня", "Друг на продажу", "Крюк", "По колено" и "Небесная команда".

В начале 2023 года, участвовала в драме «Кстати, о бабочках» на канале "Россия-1", а также в документальном фильме "Петр I. Последний царь и первый император" на НТВ. В том же году появилась в продолжении последнего проекта "Императрицы", где сыграла роль императрицы всероссийской Екатерины I. В марте состоялась премьера фильма "Беспринципные в деревне”, а в июне - “Девушки из прошлого”, где Ксении досталась главная роль.

Популярные фильмы

Девушка из прошлого 0.0
Девушка из прошлого (2023)
Императрицы 0.0
Императрицы (2023)

Фильмография Ксения Утехина

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 1 Сериалы 1 Актриса 2
Девушка из прошлого
Девушка из прошлого
мелодрама 2023, Россия
Императрицы
Императрицы
драма, исторический, документальный 2023, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
Новости о Ксения Утехина
Юлия Пересильд борется за престол в трейлере исторического блокбастера «Императрицы»
Юлия Пересильд борется за престол в трейлере исторического блокбастера «Императрицы»
Начались съемки четвертого сезона «Беспринципных»
Начались съемки четвертого сезона «Беспринципных»
Related video
Таких сдают в дом престарелых: эти привычки всех бабушек сводят родных с ума
Королевой не постеснялась: известная певица пофлиртовала с Тарзаном
Трем знакам Зодиака приготовиться: зимой их ждут глобальные перемены в жизни
Голые стены: на ремонт в доме Пеговой страшно смотреть (фото)
Чтиво 18+: Пушкину пришлось убрать эти пикантные эпизоды из «Руслана и Людмилы»
Известный режиссер отказывается снимать сестер Арнтгольц: дело вот в чем
Смоктуновский был вынужден взять псевдоним: настоящую фамилию неприлично даже произносить
Эту заунывную песню все слушают на Новый год с улыбкой: мало кто обращал внимание на слова
Интимный секрет Цискаридзе: что носят мужчины-танцоры вместо нижнего белья
На экране еще цветочки: как в арабских гаремах избавлялись от наложниц
Роль Шурика меркнет: иностранцы запомнили Демьяненко по этому фильму
Это блюдо во всем мире считают русским: только у нас уверены, что его придумали французы
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше