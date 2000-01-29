Ксения Утехина

Ксения, будущая актриса, с самого детства увлекалась различными видами спорта: бальными танцами, горным лыжами, большим теннисом,сноубордом и верховой ездой. Кроме того, она пробовала себя в акробатике, фигурном катании, серфинге и начала заниматься пением уже восьмилетним возрастом. После окончания школы поступила в Московскую театральную школу Олега Табакова.

Уже на втором курсе активно участвовала в спектаклях театра "Табакерка". После окончания учебы приняла участие в различных телефильмах, таких как "СашаТаня", "Друг на продажу", "Крюк", "По колено" и "Небесная команда".

В начале 2023 года, участвовала в драме «Кстати, о бабочках» на канале "Россия-1", а также в документальном фильме "Петр I. Последний царь и первый император" на НТВ. В том же году появилась в продолжении последнего проекта "Императрицы", где сыграла роль императрицы всероссийской Екатерины I. В марте состоялась премьера фильма "Беспринципные в деревне”, а в июне - “Девушки из прошлого”, где Ксении досталась главная роль.