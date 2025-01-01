В 7 серии сериала «Чужой: Земля» грубо нарушили канон, поддерживающийся десятилетиями: касается ксеноморфов

3 аниме, которые были популярны в 90-х и 2000-х: миллениалы точно помнят их названия

Достойный преемник «Трассы» и «Хрустального»? Презентовали новый российский сериал — и критики его уже оценили

Устали от «Шефа» с «Невским» и ищете, что посмотреть в сентябре? Вот 3 свежих сериала — тут и детективы, и пришельцы, а № 2 уже стартовал

Имена зверей в «Короле Льве» имеют тайный смысл: сразу ясно, что Шрам не был любимцем родителей

«Хитрый следователь стремительно тупеет»: «Лихие-2» только вышли, а зрители уже негодуют — всему виной сюжетный ляп

«Очень люблю»: любимым детективом Устиновой оказался не «Первый отдел» с «Невским» — россияне сериал оценили на 8,2

Тест для истинных фанатов «Бумажного дома»: смогли бы вы ограбить банк вместе с Берлином?

Мерзкий начальник, гадкий друг или профурсетка? Угадайте самых токсичных героев советского кино по описанию (тест)

Где снимали «Брат 2»: задействовали сразу три локации — две из них находятся в США