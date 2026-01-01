Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Мишель Жиру
Michelle Giroux
Киноафиша
Персоны
Мишель Жиру
Мишель Жиру
Michelle Giroux
Дата рождения
1 января 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Торонто, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
8.1
Форс-мажоры
(2011)
7.5
Кто убил BlackBerry?
(2023)
7.2
Горячая зона
(2019)
Фильмография Мишель Жиру
4.8
Тоска
Longing
комедия, драма
2024, Канада / США
5.9
Сигнал тревоги
драма
2023, США
7.5
Кто убил BlackBerry?
BlackBerry
биография, комедия, драма
2023, Канада
Смотреть трейлер
Рецензия
7
Обвиняемые
драма, криминал
2022, США
5.9
Жизнь за год
Life in a Year
драма, мелодрама
2020, США
7.2
Горячая зона
драма, фантастика, триллер
2019, США
6.5
Под давлением
Blood Pressure
драма
2012, Канада
Смотреть трейлер
8.1
Форс-мажоры
драма
2011, США
Показать еще
Сосновые иголки засыпаю солью — все лето и осень радуюсь своей смекалке: крутой лайфхак для умных хозяек
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
5 продуктов из «Светофора», которые у меня не залеживаются: попробовала из-за цены, а повторно покупаю уже из-за вкуса
Историческая драма с Сухоруковым, Бондаренко и Шибановым: последний фильм Алексея Пиманова выйдет в сентябре
Лучшие российские сериалы Okkо 2026 года: 6 проектов с рейтингами от 7,8 до 8,6, которые 100% стоит включить
Корча, порча, приворот, практикуем мы к проклятьям современнейший подход: чем закончились «Котопес», «Вуншпунш» и другие мультики детства
«Пацаны» кончились, а банкет продолжается: Marvel готовит ответку с Брэдом Питтом — историю про «суперзлодеев» хранили на полке 35 лет
12 800 000 000 минут просмотра: этот полицейский сериал стал одним из самых популярных в 2026-м — хотя весной его едва не закрыли
Громкая премьера на НТВ со звездой «Шефа» — и формула уже проверенная: в 90-х этот криминальный хит смотрела вся страна
Сериал Первого канала с Хабенским «разорвал» Netflix сразу после «Метода»: «Слишком много секса, но жуть, как интересно»
Паламарчук и Микульчина — молодцы, и… это всё? Зрители посмотрели первые серии «Числа зверя» для НТВ и нашли главный минус
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить