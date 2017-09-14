Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Да, шеф! Да, шеф!
Киноафиша Фильмы Да, шеф!

Да, шеф!, 2016

2016 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
Документальный фильм о непростом творческом пути российского шеф-повара Артура Овчинникова.
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Да, шеф!» расскажет о непростом творческом пути российского шеф-повара Артура Овчинникова. Зрители увидят обычно недоступный закулисный "кухонный мир" и то, как тяжело приходится работникам пищевой индустрии.

- Съемки фильма проходили в Москве, в Таллине и в Будапеште. В первые съемочные дни ни режиссер, ни продюсерская команда не знали, кто именно станет героем фильма. Решение за них, по факту, принимало жюри конкурса, в которое входили самые известные шефы, работающие в Москве.

- Победителем национального «Бокюза» стал Артур Овчинников. Шеф-повар из Таллина с российским гражданством, выступающий за Россию и имеющий при этом по-настоящему европейский опыт.

- Фильм снят при поддержке компании Convotherm - мирового лидера в сфере производства высококачественного кухонного оборудования

В центре повествования картины – российский шеф-повар Артур Овчинников, ведущий борьбу за международное признание. Герой проходит непростой путь подготовки и участия в главном мировом гастрономическом конкурсе «Золотой Бокюз» (Bocuse d'Or).

Сюжет фильма раскрывает «кухонное закулисье», которое недоступно взору обычного посетителя: 12-14 часов в день у плиты, беспрерывные эксперименты и максимальная концентрация. Творческие поиски и душевные переживания героя при подготовке, возможно, к самому важному дню в карьере. Отсутствие официальной поддержки, неблагоприятные прогнозы коллег и постоянная борьба с самим собой.

 

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 14 сентября 2017
Премьера в мире 14 сентября 2017
Возраст 6+
Прокатчик Reflexion Films
Режиссер
Ольга Панкратова
Ольга Панкратова
В ролях
Артур Овчинников
Артур Овчинников
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Да, шеф! 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Если коротко и понятно, «Да, шеф!» – это документальная версия последней «Кухни» только без напускной истеричности и неправдоподобных многоэтажных блюд. Российский (на самом деле эстонский) шеф-повар Артур Овчинников – на низком старте к финалу мирового гастрономического конкурса «Золотой Бокюз» (Bocuse d'Or), чей престиж сравним с «Оскаром» для киношников и «Олимпиадой» для спортсменов. Победив в российском туре,…
Читать
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Завершились съемки полнометражного документального фильма «Да, шеф!» В Будапеште завершились съемки полнометражного документального фильма «Да, шеф!». Эта картина станет, пожалуй, первым посвящением отечественному поварскому искусству. В центре ее
Написать
19 мая 2016 12:37
Все новости фильма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Приложение киноафиши