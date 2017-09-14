Да, шеф!, 2016

- Съемки фильма проходили в Москве, в Таллине и в Будапеште. В первые съемочные дни ни режиссер, ни продюсерская команда не знали, кто именно станет героем фильма. Решение за них, по факту, принимало жюри конкурса, в которое входили самые известные шефы, работающие в Москве.

- Победителем национального «Бокюза» стал Артур Овчинников. Шеф-повар из Таллина с российским гражданством, выступающий за Россию и имеющий при этом по-настоящему европейский опыт.

- Фильм снят при поддержке компании Convotherm - мирового лидера в сфере производства высококачественного кухонного оборудования