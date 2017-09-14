Да, шеф!, 2016

Фильм «Да, шеф!» расскажет о непростом творческом пути российского шеф-повара Артура Овчинникова. Зрители увидят обычно недоступный закулисный "кухонный мир" и то, как тяжело приходится работникам пищевой индустрии.
- Съемки фильма проходили в Москве, в Таллине и в Будапеште. В первые съемочные дни ни режиссер, ни продюсерская команда не знали, кто именно станет героем фильма. Решение за них, по факту, принимало жюри конкурса, в которое входили самые известные шефы, работающие в Москве.
- Победителем национального «Бокюза» стал Артур Овчинников. Шеф-повар из Таллина с российским гражданством, выступающий за Россию и имеющий при этом по-настоящему европейский опыт.
- Фильм снят при поддержке компании Convotherm - мирового лидера в сфере производства высококачественного кухонного оборудования
В центре повествования картины – российский шеф-повар Артур Овчинников, ведущий борьбу за международное признание. Герой проходит непростой путь подготовки и участия в главном мировом гастрономическом конкурсе «Золотой Бокюз» (Bocuse d'Or).
Сюжет фильма раскрывает «кухонное закулисье», которое недоступно взору обычного посетителя: 12-14 часов в день у плиты, беспрерывные эксперименты и максимальная концентрация. Творческие поиски и душевные переживания героя при подготовке, возможно, к самому важному дню в карьере. Отсутствие официальной поддержки, неблагоприятные прогнозы коллег и постоянная борьба с самим собой.