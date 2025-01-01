Меню
Фильмы
Тролли 3
Тролли 3, 2023: актеры и роли
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Тим Хейтц
Tim Heitz
Колин Джек
Colin Jack
В ролях
Анна Кендрик
Anna Kendrick
Джастин Тимберлейк
Justin Timberlake
Роландо Давила-Бельтран
Rolando Davila-Beltran
Камила Кабейо
Camila Cabello
Зои Дешанель
Zooey Deschanel
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Тогда. Сейчас. Потом
Отзывы
2024, США, драма
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
