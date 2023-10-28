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Тролли 3 Тролли 3
Киноафиша Фильмы Тролли 3 Отзывы о мультфильме «Тролли 3»
Trolls Band Together Тролли 3 2023 / США
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0 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о мультфильме «Тролли 3»

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guravkovavv 28 октября 2023, 15:21
Оценка
Отличный мультфильм, нам понравился. Жаль, что не все песенки на русском языке.
28 октября 2023, 15:21 Ответить
Киноафиша.инфо 28 октября 2023, 19:13
в ответ на сообщение guravkovavv от 28 октября 2023, 15:21
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
28 октября 2023, 19:13 Ответить
User 28 октября 2023, 21:08
Оценка
Это же хорошо, когда переводят песни, они звучат странно и противно
28 октября 2023, 21:08 Ответить
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