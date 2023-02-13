«Индиана Джонс 5», новые «Трансформеры» и другое: какие тизеры вышли во время Супербоула 2023
Все прорекламированные фильмы выйдут в первой половине этого года.
В рамках трансляции прошедшего этой ночью финального матча национальной лиги США по американскому футболу крупнейшие голливудские студии традиционно представили тизеры и трейлеры своих самых ожидаемых новинок.
«Индиана Джонс и часы судьбы» (премьера 30 июня)
В тизере показано, как постаревший доктор Джонс (Харрисон Форд) вновь сталкивается со своим давним врагом в лице нациста Воллера (Мадс Миккельсен), а также совершает головокружительные трюки вместе с крестной дочерью Хеленой (Фиби Уоллер-Бридж).
«Крид 3» (премьера 1 марта)
Боксер Адонис Крид (Майкл Б. Джордан) пытается вновь доказать, что он достоин носить чемпионский титул, сошедшись в поединке с другом детства Дэмианом (Джонатан Мэйджерс).
«Трансформеры: Восхождение Звероботов» (премьера 9 июня)
Короткий тизер посвящен новому члену команды автоботов в лице робота по имени Мираж.
«Крик 6» (премьера 10 марта)
Сестры Сэм (Мелисса Баррера) и Тара (Дженна Ортега) в компании своих новых друзей сталкиваются с очередным маньяком в маске Призрачного лица. На этот раз действие развернется не в провинциальном Вудсборо, а в Нью-Йорке.
«65» (премьера 10 марта)
Главные герои — комический пилот Миллс (Адам Драйвер) и маленькая девочка Коа (Ариана Гринблатт), потерпевшие крушение на доисторической Земле, кишащей кровожадными динозаврами.
«Подземелья и драконы: Честь среди воров» (премьера 31 марта)
Группа воров во главе с харизматичным Эдгином (Крис Пайн) пытается остановить зло, стремящееся разрушить фэнтезийный мир.
«Супербратья Марио в кино» (премьера 23 марта)
По сюжету, героический водопроводчик Марио (Крис Пратт) и его брат Луиджи (Чарли Дэй) отправляются в опасное приключение, чтобы спасти волшебное королевство.