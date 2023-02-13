«Индиана Джонс 5», новые «Трансформеры» и другое: какие тизеры вышли во время Супербоула 2023

Все прорекламированные фильмы выйдут в первой половине этого года.

В рамках трансляции прошедшего этой ночью финального матча национальной лиги США по американскому футболу крупнейшие голливудские студии традиционно представили тизеры и трейлеры своих самых ожидаемых новинок.

«Индиана Джонс и часы судьбы» (премьера 30 июня)

В тизере показано, как постаревший доктор Джонс (Харрисон Форд) вновь сталкивается со своим давним врагом в лице нациста Воллера (Мадс Миккельсен), а также совершает головокружительные трюки вместе с крестной дочерью Хеленой (Фиби Уоллер-Бридж).

«Крид 3» (премьера 1 марта)

Боксер Адонис Крид (Майкл Б. Джордан) пытается вновь доказать, что он достоин носить чемпионский титул, сошедшись в поединке с другом детства Дэмианом (Джонатан Мэйджерс).

«Трансформеры: Восхождение Звероботов» (премьера 9 июня)

Короткий тизер посвящен новому члену команды автоботов в лице робота по имени Мираж.

«Крик 6» (премьера 10 марта)

Сестры Сэм (Мелисса Баррера) и Тара (Дженна Ортега) в компании своих новых друзей сталкиваются с очередным маньяком в маске Призрачного лица. На этот раз действие развернется не в провинциальном Вудсборо, а в Нью-Йорке.

«65» (премьера 10 марта)

Главные герои — комический пилот Миллс (Адам Драйвер) и маленькая девочка Коа (Ариана Гринблатт), потерпевшие крушение на доисторической Земле, кишащей кровожадными динозаврами.

«Подземелья и драконы: Честь среди воров» (премьера 31 марта)

Группа воров во главе с харизматичным Эдгином (Крис Пайн) пытается остановить зло, стремящееся разрушить фэнтезийный мир.

«Супербратья Марио в кино» (премьера 23 марта)

По сюжету, героический водопроводчик Марио (Крис Пратт) и его брат Луиджи (Чарли Дэй) отправляются в опасное приключение, чтобы спасти волшебное королевство.