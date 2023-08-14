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65
Отзывы о фильме «65»
65
65
2023 / Канада / США
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6.4
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21
голос
Рейтинг IMDb: 5.4
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lora.rozlin
14 августа 2023, 10:25
Оценка
Фильм "65" довольно свеженький. 2023 года рождения. Наткнулась случайно, искала совершенно другой, а этот выпал, типа "новинка". Прочитав аннотацию , решила посмотреть. Т.к. я люблю фантастику и динозавров, а тут мне пообещали все это одновременно. Так сказать, два в одном флаконе.
Ну что сказать... не шедевр мирового кинематографа. Вот прямо- таки от слова совсем. Сюжет обычный: космический корабль терпит крушение и команда попадет на неизвестную планету. Из экипажа выживает только один после крушения и очень хочет вернуться домой. Но с самого начала "миссия не выполнима". Спасательный модуль фиг знает где- 15 км от места крушения, оружие в наличие - 1 шт, защиты никакой, вокруг динозавры. Правда вдруг неожиданный бонус выпадает- не все погибли. Один пассажир жив. Но, тут же выясняется, что еще не факт, что это положительный бонус. Выживший второй- маленькая девочка и теперь главному герою надо не только свою шкуру спасать, но и за ребенка отвечать. Что усложняет задачу "доберись до спасательного модуля и останься жив" вдвое. Но вариантов нет и они начинают свой нелегкий путь. Естественно, на них нападают динозавры . Только я долго пыталась этих самых динозавров идентифицировать. Ну тиранозавр еще так сяк похож. Остальные- я таких и не видела ни разу (ни в кино , ни на компьютерных моделях, ни даже в хрестоматийных описаниях). Мутанты какие- то , если честно. И что вы думаете,они таки добираются до спасательной шлюпки. Но опять же не все так хорошо. Потому как именно в этот самый момент к земле летит, да не просто летит, а прямо- таки несется, тот самый астероид, который по идее уничтожил всех динозавров 65 (ну или сколько там на самом деле) миллионов лет назад. Т.е. вот прям подгадал главный герой с крушением, отлично время выбрал. Ну понятное дело, они успели взлететь прямо в последнюю минуту, а вот динозавры все- таки погибли. Ну как-то так. Т.е. с оригинальностью сюжета напряженка.
Графика тоже не поражает воображение. Лет 10 назад я бы сказала- потрясающе. Сейчас- простенько, без изюминки. Два с половиной динозавра и светящийся мини приборчик ( единственная полезная вещь в фильме для героя). И что меня бесит больше всего в подобных фильмах: ночь и дождь. Ну вот без этого нельзя. Ну никак. Как хочешь, так и понимай, кто там за зверь спрятался за деревом, за кочкой. за входом в пещеру. Ну зато не надо тратиться на хорошую графику. Ночью сквозь дождь все и так размыто. Зритель сам решит, кто там стоит.
А вот актеры мне понравились. Хотя их немного. Два. :) Но, на мой взгляд, что Адам Драйвер что Ариана Гринблатт- отлично сыграли.
Короче, я не могу сказать, что рекомендовала бы к просмотру этот фильм. Ну только если уж совсем нечего посмотреть.
14 августа 2023, 10:25
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Ну что сказать... не шедевр мирового кинематографа. Вот прямо- таки от слова совсем. Сюжет обычный: космический корабль терпит крушение и команда попадет на неизвестную планету. Из экипажа выживает только один после крушения и очень хочет вернуться домой. Но с самого начала "миссия не выполнима". Спасательный модуль фиг знает где- 15 км от места крушения, оружие в наличие - 1 шт, защиты никакой, вокруг динозавры. Правда вдруг неожиданный бонус выпадает- не все погибли. Один пассажир жив. Но, тут же выясняется, что еще не факт, что это положительный бонус. Выживший второй- маленькая девочка и теперь главному герою надо не только свою шкуру спасать, но и за ребенка отвечать. Что усложняет задачу "доберись до спасательного модуля и останься жив" вдвое. Но вариантов нет и они начинают свой нелегкий путь. Естественно, на них нападают динозавры . Только я долго пыталась этих самых динозавров идентифицировать. Ну тиранозавр еще так сяк похож. Остальные- я таких и не видела ни разу (ни в кино , ни на компьютерных моделях, ни даже в хрестоматийных описаниях). Мутанты какие- то , если честно. И что вы думаете,они таки добираются до спасательной шлюпки. Но опять же не все так хорошо. Потому как именно в этот самый момент к земле летит, да не просто летит, а прямо- таки несется, тот самый астероид, который по идее уничтожил всех динозавров 65 (ну или сколько там на самом деле) миллионов лет назад. Т.е. вот прям подгадал главный герой с крушением, отлично время выбрал. Ну понятное дело, они успели взлететь прямо в последнюю минуту, а вот динозавры все- таки погибли. Ну как-то так. Т.е. с оригинальностью сюжета напряженка.
Графика тоже не поражает воображение. Лет 10 назад я бы сказала- потрясающе. Сейчас- простенько, без изюминки. Два с половиной динозавра и светящийся мини приборчик ( единственная полезная вещь в фильме для героя). И что меня бесит больше всего в подобных фильмах: ночь и дождь. Ну вот без этого нельзя. Ну никак. Как хочешь, так и понимай, кто там за зверь спрятался за деревом, за кочкой. за входом в пещеру. Ну зато не надо тратиться на хорошую графику. Ночью сквозь дождь все и так размыто. Зритель сам решит, кто там стоит.
А вот актеры мне понравились. Хотя их немного. Два. :) Но, на мой взгляд, что Адам Драйвер что Ариана Гринблатт- отлично сыграли.
Короче, я не могу сказать, что рекомендовала бы к просмотру этот фильм. Ну только если уж совсем нечего посмотреть.
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