Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Новости
Чон У-сон
Jung Woo-sung
Киноафиша
Персоны
Чон У-сон
Чон У-сон
Jung Woo-sung
Дата рождения
22 марта 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Сеул, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.6
Переворот 12.12
(2023)
7.4
Не хочу забывать
(2004)
7.3
Хороший, плохой, долбанутый
(2008)
Фильмография Чон У-сон
Сделано в Корее
драма, исторический, дорама
2025, Южная Корея
7
В паутине
Geomijip
комедия, драма
2023, Южная Корея
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.6
Переворот 12.12
Seoul-ui bom
боевик, драма, исторический
2023, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.5
Выгодное предложение
драма, триллер, мини-сериал, дорама
2022, Южная Корея
6.6
Охота
Heon-teu
боевик, драма, детектив
2022, Южная Корея
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6
Игра киллеров
Bohoja
боевик, драма, триллер
2022, Южная Корея
Смотреть трейлер
7
Большой куш
Jipuragirado japgo sipeun jimseungdeul
криминал, драма, триллер
2020, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.2
Стальной дождь 2: Саммит
Gangcheolbi 2: Jeongsanghoedam
боевик, драма, триллер
2020, Южная Корея
Показать еще
Новости о Чон У-сон
В России на стриминге выйдет корейский триллер «Охота» во главе со звездой «Игры в кальмара»
Родственника рыжика многие обходят стороной — а зря: гриб плотный, мясистый и отлично жарится
Плитка в ванной — это уже прошлый век: в 2026-м стены обшивают так, что про швы и затирку можно забыть
Подсмотрела у финнов метод утепления дома: полы теплые даже в -40 без труб и электричества — осенью и зимой не мерзну
Кэп и Паучок погибли, мультивселенная сломана: Marvel в последний момент отказались снимать самых кровавых «Мстителей» в истории
СССР добрался до Арракиса: 3 «русские» детали «Дюны», которые можно легко пропустить
Худшее аниме Миядзаки выиграло «Оскар», но даже в России мульт не хвалили, а вздыхали: «Ждёшь шедевра, а получаешь халтуру»
Считался утерянным 17 лет: только один фильм Алексея Учителя получил 8+, и «Прогулка» со скандальной «Матильдой» рядом не стояли
«Шептание ягнят»: в новинке Netflix Ганнибала Лектора заменил Де Ниро – точно не шедевр, но «я залип до самых титров»
Только один военный фильм Тарантино ставит вровень с «Апокалипсисом сегодня»: но до «Иди и смотри» ему – как до Луны пешком
«“Дюне 3” такое не побить»: Apple TV пошел на огромный риск и выдал «лучший Sci-Fi года» – сотни двойников, 10 серий и мультивселенная
Что, если бы «Первый отдел» сняли в 1979-м? Нашли советских «двойников» Брагина и Шибанова — детектив получился бы в разы мрачнее
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить