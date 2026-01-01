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Чон У-сон
Чон У-сон Jung Woo-sung
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Чон У-сон

Jung Woo-sung

Дата рождения
22 марта 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Сеул, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой триллеров

Популярные фильмы

Переворот 12.12 7.6
Переворот 12.12 (2023)
Не хочу забывать 7.4
Не хочу забывать (2004)
Хороший, плохой, долбанутый 7.3
Хороший, плохой, долбанутый (2008)

Фильмография Чон У-сон

Сделано в Корее
Сделано в Корее
драма, исторический, дорама 2025, Южная Корея
В паутине 7
В паутине Geomijip
комедия, драма 2023, Южная Корея
Смотреть трейлер
Переворот 12.12 7.6
Переворот 12.12 Seoul-ui bom
боевик, драма, исторический 2023, Южная Корея
Выгодное предложение 6.5
Выгодное предложение
драма, триллер, мини-сериал, дорама 2022, Южная Корея
Охота 6.6
Охота Heon-teu
боевик, драма, детектив 2022, Южная Корея
Смотреть трейлер
Игра киллеров 6
Игра киллеров Bohoja
боевик, драма, триллер 2022, Южная Корея
Смотреть трейлер
Большой куш 7
Большой куш Jipuragirado japgo sipeun jimseungdeul
криминал, драма, триллер 2020, Южная Корея
Стальной дождь 2: Саммит 6.2
Стальной дождь 2: Саммит Gangcheolbi 2: Jeongsanghoedam
боевик, драма, триллер 2020, Южная Корея
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Новости о Чон У-сон
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