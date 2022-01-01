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Ли Сон-мин
Ли Сон-мин
Lee Seong-min
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Фильмография
Ли Сон-мин
Lee Seong-min
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Дата рождения
4 декабря 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Стрелец
Биография Ли Сон-мина
Родился 4 декабря 1968 года. Понхва, Южная Корея.
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Фильмография Ли Сон-мина
Спасти Панду
семейный, фэнтези
2020, Корея
6.0
Зверь
детектив, боевик, криминал
2019, Корея
6.0
Шпион пошел на север
триллер, драма
2018, Корея
7.0
Кундо: Эпоха угрозы
боевик, драма
2014, Корея
6.0
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