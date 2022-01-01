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Ли Сон-мин

Lee Seong-min
Ли Сон-мин
Ли Сон-мин Lee Seong-min
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Дата рождения
4 декабря 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Стрелец
Биография Ли Сон-мина

Родился 4 декабря 1968 года. Понхва, Южная Корея.

Фильмография Ли Сон-мина
Спасти Панду
Спасти Панду
семейный, фэнтези 2020, Корея
6.0
Зверь
Зверь
детектив, боевик, криминал 2019, Корея
6.0
Шпион пошел на север
Шпион пошел на север
триллер, драма 2018, Корея
7.0
Кундо: Эпоха угрозы
Кундо: Эпоха угрозы
боевик, драма 2014, Корея
6.0
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