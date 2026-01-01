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Ли Сон-мин
Lee Seong-min
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Персоны
Ли Сон-мин
Ли Сон-мин
Lee Seong-min
Дата рождения
4 декабря 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Понхва, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Комедийный актёр
Биография Ли Сон-мина
Родился 4 декабря 1968 года. Понхва, Южная Корея.
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