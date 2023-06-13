В России на стриминге выйдет корейский триллер «Охота» во главе со звездой «Игры в кальмара»

Онлайн-кинотеатр KION объявил дату цифрового релиза остросюжетного южнокорейского экшен-триллера о спецслужбах «Охота», главную роль в котором сыграл звезда сериала «Игра в кальмара» Ли Джон-джэ. В домашних условиях фильм можно будет посмотреть уже с 15 июня.

Действие разворачивается 1980-е годы. Благодаря разведке США, спецагенты Южной Кореи узнают о назревающем нападении на главу страны. Дерзкое покушение готовит шпион Донглим. По этой причине внешний и внутренний отделы местного ЦРУ делают все возможное, чтобы помешать коварному заговору, однако они никак не могут добраться до верхушки вражеской группировки. Вскоре лидеры обоих департаментов Пак Пхен-хо (Джон-джэ) и Ким Чон-до (Чон У-сон) осознают, что где-то среди своих прячется крот. У каждого из героев есть причины подозревать друг друга, что кардинально осложняет ситуацию, но когда они приближаются к истине, то все чаще начинают задумываться о том, кого они защищают.

Постановщиком фильма выступил сам Ли Джон-джэ — для него это режиссерский дебют. Сценарий вместе с ним написал Чо Сын-хи. Фильм вдохновлен реальными историческими событиями. В остальной актерский состав вошли Ко Юн-джон, Чон Хе-джин, Хо Сон-тхэ, Чин Сон-гю, Ким Чхан-хен, Чу Джи-хун, Ким Джон-су и Чон Ман-щик.