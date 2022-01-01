Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чук и Гек. Большое приключение"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
О персоне
Фильмография
Мишель Тен Хорн
Michiel ten Horn
Киноафиша
Персоны
Мишель Тен Хорн
Мишель Тен Хорн
Michiel ten Horn
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
Вечный разгильдяй
(2014)
6.769231
Арес
(2020)
0
Одни на каникулах
(2022)
0
Фильмография Мишель Тен Хорн
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Приключения
Семейный
Триллер
Ужасы
Год
Все
2022
2020
2014
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Режиссер
3
Одни на каникулах
Hotel Sinestra
семейный, приключения, комедия
2022, Нидерланды / Швейцария
Арес
драма, ужасы, триллер
2020, Нидерланды
6.8
Вечный разгильдяй
Aanmodderfakker
мелодрама, комедия
2014, Нидерланды
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез