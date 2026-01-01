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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Мишель Тен Хорн
Michiel ten Horn
Киноафиша
Персоны
Мишель Тен Хорн
Мишель Тен Хорн
Michiel ten Horn
Дата рождения
1 января 1983
Возраст
43 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
6.9
Одни на каникулах
(2022)
6.7
Вечный разгильдяй
(2014)
5.5
Арес
(2020)
Фильмография Мишель Тен Хорн
6.9
Одни на каникулах
Hotel Sinestra
семейный, приключения, комедия
2022, Нидерланды / Швейцария
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ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
5.5
Арес
драма, ужасы, триллер
2020, Нидерланды
6.7
Вечный разгильдяй
Aanmodderfakker
мелодрама, комедия
2014, Нидерланды
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