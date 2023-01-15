Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чарли и фантастическая четверка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Одни на каникулах Одни на каникулах
Киноафиша Фильмы Одни на каникулах Отзывы о фильме «Одни на каникулах»
Hotel Sinestra Одни на каникулах 2022 / Нидерланды / Швейцария
7.6 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Одни на каникулах»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

11-летняя Ава приезжает на Рождество на горнолыжный курорт со своими родителями. Отдых не предвещает ничего особенно увлекательного. Душный инструктор по лыжам не разрешает как следует разогнаться, в отеле детей много, но столько же и правил, да и еще на традиционное факельное шествие перед Рождеством Аву не пускают из-за нарушения дисциплины. Но неожиданно происходит нечто таинственное: все родители из отеля исчезают, остаются только дети. Первоначальная эйфория от исчезновения занудных…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Сергей Петраченков 15 января 2023, 14:02
Оценка
Пустая трата денег.
15 января 2023, 14:02 Ответить
Марина Исаева 21 января 2023, 16:38
Оценка
Семейная комедия на свои деньги. Простенький, смешной, легкий. Ходили на этот фильм вместе с сыном 9-ти лет. Он смеялся.
21 января 2023, 16:38 Ответить
Оксана Попова 21 января 2023, 22:02
Оценка
Ходили всей семьёй, фильм понравился и взрослым и детям.
21 января 2023, 22:02 Ответить
gnatali79 22 января 2023, 14:41
Фильм совершенно не комедия. Скучный, мрачный. Какая-то больная фантазия европейских сценаристов.
22 января 2023, 14:41 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Восставшая из ада
Восставшая из ада 4 комментария
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 23 комментария
Никто
Никто 22 комментария
Больше, чем люди
Больше, чем люди 2 комментария
Треугольник печали
Треугольник печали 14 комментариев
(Не)идеальные роботы
(Не)идеальные роботы 2 комментария
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать 40 комментариев
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
(Не)идеальные роботы
(Не)идеальные роботы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Больше, чем люди
Больше, чем люди
2023, США, фантастика, триллер
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
Время расплаты
Время расплаты
2023, США, триллер
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Related video
Иностранную песню обожали в СССР: думали, она о военных, оказалось — о лампах
Самое удачное преображение на «Модном приговоре»: оценит каждый
Хориков из «Дома-2» теперь примерный семьянин: его окрутила далеко не красавица
Даже на протезах Костомаров может вернуться на лед, правда, есть нюанс
Оброс и резко сдал: от красоты рыжего из «Кухни» не осталось и следа (фото)
«Урод»: в Сеть угодило редкое общее фото Юры Борисова с необычной женой
Аллегрова и Овсиенко сходили с ума по одному мужчине: увидите его фото и будете в шоке
Скромница из «Фабрики» крутила роман с женатым и планировала свадьбу: ни за что не поверите, о ком речь
Нерожденная американка стала матерью четверых: ее участь пробирает до мурашек
Будете смеяться до истерики: вот что ждали французы от советских «Трех мушкетеров»
Из фигуристой красотки в тумбу: преображение на «Модном vs Народном» шокировало зрителей
Андрей Кончаловский обещал любить ее всю жизнь: ахнете, увидев эту красавицу из Франции
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше