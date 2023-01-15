Наша рецензия

11-летняя Ава приезжает на Рождество на горнолыжный курорт со своими родителями. Отдых не предвещает ничего особенно увлекательного. Душный инструктор по лыжам не разрешает как следует разогнаться, в отеле детей много, но столько же и правил, да и еще на традиционное факельное шествие перед Рождеством Аву не пускают из-за нарушения дисциплины. Но неожиданно происходит нечто таинственное: все родители из отеля исчезают, остаются только дети. Первоначальная эйфория от исчезновения занудных…