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Мишель Кербош
Мишель Кербош Michiel Kerbosch
Киноафиша Персоны Мишель Кербош

Мишель Кербош

Michiel Kerbosch

Дата рождения
22 апреля 1947
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Телец
Актерское амплуа
Путешественник, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Одни на каникулах 6.9
Одни на каникулах (2022)

Фильмография Мишель Кербош

Одни на каникулах 6.9
Одни на каникулах Hotel Sinestra
семейный, приключения, комедия 2022, Нидерланды / Швейцария
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