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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Мишель Кербош
Michiel Kerbosch
Киноафиша
Персоны
Мишель Кербош
Мишель Кербош
Michiel Kerbosch
Дата рождения
22 апреля 1947
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Телец
Актерское амплуа
Путешественник
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.9
Одни на каникулах
(2022)
Фильмография Мишель Кербош
6.9
Одни на каникулах
Hotel Sinestra
семейный, приключения, комедия
2022, Нидерланды / Швейцария
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