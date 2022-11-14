Меню
Райский город. Trailer
Райский город. Trailer
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 13 октября 2022
Райский город
– Наемный убийца Райан Свон проникнет в криминальный мир Гавайских островов, чтобы отомстить главарю банды, который убил его отца.
Михаил Роксман
14 ноября 2022, 21:11
Видимо весь бюджет пошел на гонорар для двух звезд! Сценарист явно любитель Индийского кино. Нет напряженности!
14 ноября 2022, 21:11
dailka_turin
21 ноября 2022, 20:08
Сценарий фигня, игра актёров вообще ужасна: ни эмоций, ничего
21 ноября 2022, 20:08
