Райский город - trailer
Райский город. Trailer

Райский город. Trailer

Дата публикации: 13 октября 2022
Райский город – Наемный убийца Райан Свон проникнет в криминальный мир Гавайских островов, чтобы отомстить главарю банды, который убил его отца.
Михаил Роксман 14 ноября 2022, 21:11
Оценка
Видимо весь бюджет пошел на гонорар для двух звезд! Сценарист явно любитель Индийского кино. Нет напряженности!
dailka_turin 21 ноября 2022, 20:08
Оценка
Сценарий фигня, игра актёров вообще ужасна: ни эмоций, ничего
4.8 Райский город
Райский город боевик, триллер, 2022, США
