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Райский город
Отзывы о фильме «Райский город»
Paradise City
Райский город
2022 / США
Трейлер
5.9
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 3.6
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Михаил Роксман
14 ноября 2022, 21:11
Оценка
Видимо весь бюджет пошел на гонорар для двух звезд! Сценарист явно любитель Индийского кино. Нет напряженности!
14 ноября 2022, 21:11
0
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dailka_turin
21 ноября 2022, 20:08
Оценка
Сценарий фигня, игра актёров вообще ужасна: ни эмоций, ничего
21 ноября 2022, 20:08
0
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