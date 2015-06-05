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Суперстюард Суперстюард
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Larry Gaye: Renegade Male Flight Attendant

Суперстюард, 2015

2015 / США
4.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Перед вами полнометражный режиссёрский дебют продюсера и сценариста Сэма Фридлендера – «Суперстюард». Фильм снят по сценарию Майка Сиковица («Дикая семейка Торнберри», «Друзья»). Главные роли в картине сыграли: Марк Форейстин («Чего хотят женщины», «Подальше от тебя»), Стэнли Туччи («Терминал», «Дьявол носит Prada») и Джейма Мейс («Хор», «Очень эпическое кино»).

Лента «Суперстюард» расскажет историю одного эксцентричного работника авиакомпании по имени Ларри. Он очень любит свою работу стюарда, однако в один день узнаёт, что в скором времени может потерять рабочее место. Дело в том, что руководство решило перейти на новую систему, и на борту самолёта отныне будут служить роботизированные девушки. Тогда он решает доказать начальству, что настоящие люди гораздо лучше и вступает в войну с современными технологиями.

- Актёр Марк Форейстин играл в сериале «Дорогой доктор», продюсером которого был режиссёр «Суперстюарда» Сэм Фридлендер

- Фильм был выпущен в ограниченный прокат в 2015 году, а также он был добавлен в видео-каталоги

- В фильме играет звезда культовой комедии «Аэроплан» Джули Хэгерти, которая в «Суперстюарде» произносит фразу, отсылающую к одной из своих самых известных ролей

Ларри — стюарт-казанова, совмещает приятное с полезным, путешествуя по миру на крыльях любви.

Прекрасные стюардессы, роскошные пассажирки бизнес-класса и симпатичные девушки с чартерных рейсов не могут устоять перед обаянием обольстительного бортпроводника. Жизнь воздушного Жиголо складывалась просто великолепно, до тех пор, пока авиакомпания не решила заменить весь персонал сногсшибательными стюардессами с искусственным интеллектом.

Ларри принимает вызов прогресса и под пристальным взглядом высокого начальства разворачивается нешуточная война человека и сверхсовременного робота…

4.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 2 февраля 2017
Премьера онлайн 21 ноября 2021
Премьера в мире 5 июня 2015
Возраст 16+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Сэм Фридлендер
Сэм Фридлендер
В ролях
Марк Фойерстин
Марк Фойерстин
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Джессика Лаундес
Джессика Лаундес
Тэй Диггз
Тэй Диггз
Дэнни Пуди
Дэнни Пуди
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Суперстюард 4 постера
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Суперстюард
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«Суперстюард» это одна из тех безумных картин, которые мы смотрим совершенно случайно, но запоминаем на всю жизнь. А все потому, что такое сочетание бредовых шуток, псевдо-трогательных моментов и откровенно странного сюжета встретить удается не так часто. По крайней мере, осознанно такого не выберешь. Кадр из фильма «Суперстюард» Это невероятная история старшего бортпроводника Ларри Гея, который летает на «крыльях любви» от одной красотки к другой,…
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