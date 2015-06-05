Суперстюард, 2015

Перед вами полнометражный режиссёрский дебют продюсера и сценариста Сэма Фридлендера – «Суперстюард». Фильм снят по сценарию Майка Сиковица («Дикая семейка Торнберри», «Друзья»). Главные роли в картине сыграли: Марк Форейстин («Чего хотят женщины», «Подальше от тебя»), Стэнли Туччи («Терминал», «Дьявол носит Prada») и Джейма Мейс («Хор», «Очень эпическое кино»).

Лента «Суперстюард» расскажет историю одного эксцентричного работника авиакомпании по имени Ларри. Он очень любит свою работу стюарда, однако в один день узнаёт, что в скором времени может потерять рабочее место. Дело в том, что руководство решило перейти на новую систему, и на борту самолёта отныне будут служить роботизированные девушки. Тогда он решает доказать начальству, что настоящие люди гораздо лучше и вступает в войну с современными технологиями.