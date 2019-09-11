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After Midnight

После полуночи, 2019

2019 / США
5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

После десяти лет совместной жизни Хэнк остается один — его девушка, Эбби, ушла, оставив после себя лишь непонятную записку. Хэнк терзается чувством вины и, кажется, начинает сходить с ума: через некоторое время он замечает, что к его дому по ночам приходит страшное существо, которое скребется в дверь и пытается пробраться внутрь. Что это: настоящий монстр или просто галлюцинации на фоне развивающейся депрессии?

  • Во время сцены в караоке персонаж Генри Жебровского поет песню “Anthem From the Already Defeated” группы “Rock Plaza Central”. Эта же песня звучала в фильме 2012 года “Батарейка”, сценаристом, режиссером и исполнителем главной роли в котором также был Джереми Гарднер.
  • Во время в сцены караоке Шейн поет песню “House of the Rising Sun” группы “The Animals”. Это отсылка на фильм “Паранормальное”, в котором Бенсон исполнил главную роль.
  • Слоган фильма: “Любовь вырвет твое сердце”.
  • Фильм получил почетное упоминание в видео “Топ 10 хорроров 2020 года” ютуб-канала “WatchMojo”.
  • Премьера фильма состоялась на кинофестивале “Трайбека” 26 апреля 2019 года под рабочим названием “Что-то еще”.
  • В фильме фигурирует тот же самый дом, который был в картине “В пути” Сэма Мендеса.

После десяти лет гражданского брака Хэнка бросила девушка, но погрузиться в пучину меланхолии, как следует пострадать и поныть у него не получается. По ночам к его дому начинает приходить какое-то страшное существо и с явно недобрыми намерениями скрестись в дверь. Мужчина пытается противостоять монстру, попутно вспоминая развалившиеся отношения и пытаясь понять, что же пошло не так.

5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 14 февраля 2020
Премьера в мире 11 сентября 2019
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Джереми Гарднер
В ролях
Джереми Гарднер
Бриа Грант
Генри Жебровский
Джастин Бенсон
Джастин Бенсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма После полуночи 2 постера
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После полуночи
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Названы лучшие фильмы ужасов первой половины 2020 года Любителям пощекотать себе нервы этот список придется по душе.
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20 июля 2020 12:23
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