После полуночи, 2019

После десяти лет совместной жизни Хэнк остается один — его девушка, Эбби, ушла, оставив после себя лишь непонятную записку. Хэнк терзается чувством вины и, кажется, начинает сходить с ума: через некоторое время он замечает, что к его дому по ночам приходит страшное существо, которое скребется в дверь и пытается пробраться внутрь. Что это: настоящий монстр или просто галлюцинации на фоне развивающейся депрессии?
После десяти лет гражданского брака Хэнка бросила девушка, но погрузиться в пучину меланхолии, как следует пострадать и поныть у него не получается. По ночам к его дому начинает приходить какое-то страшное существо и с явно недобрыми намерениями скрестись в дверь. Мужчина пытается противостоять монстру, попутно вспоминая развалившиеся отношения и пытаясь понять, что же пошло не так.