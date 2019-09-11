После полуночи, 2019

После десяти лет совместной жизни Хэнк остается один — его девушка, Эбби, ушла, оставив после себя лишь непонятную записку. Хэнк терзается чувством вины и, кажется, начинает сходить с ума: через некоторое время он замечает, что к его дому по ночам приходит страшное существо, которое скребется в дверь и пытается пробраться внутрь. Что это: настоящий монстр или просто галлюцинации на фоне развивающейся депрессии?