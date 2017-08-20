По традиции, 2017

Абу Шади — школьный учитель и разведенный отец двух взрослых детей, кажется, ни на день не покидавший родной город Назарет. Сын, Шади, — архитектор, давно сделавший успешную карьеру в Европе. А дочь вот-вот выйдет замуж, и Абу Шади оказывается перед необходимостью вручить родным, друзьям и знакомым приглашения на свадьбу. Чтобы помочь отцу — и с приглашениями, и с грядущей жизнью в одиночестве — на родину из Рима ненадолго прилетает сын... Полнометражные фильмы режиссера Аннемари Джасир участвовали в Каннском и Берлинском кинофестивалях, короткие работы прославили Джасир как видеохудожника — их экспонируют музеи современного искусства. Возможно, Джасир — самый эмоциональный представитель contemporary art: в фильме «По традиции», наряду с точными антропологическими наблюдениями, бескомпромиссным очерком нравов и документальным запечатлением неприглядного, заваленного мусором, обветшавшего Назарета, есть редкая теплота и пронзительная лирика. Это кино неподдельных добрых чувств. И вообще неподдельное во всём: даже героев играют реальные отец и сын, звезды арабо-израильского кино Мохаммад и Салех Бакри.