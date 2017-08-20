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По традиции, 2017

2017 / Германия / Катар / Норвегия / Колумбия / ОАЭ / Палестина
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О фильме

Абу Шади — школьный учитель и разведенный отец двух взрослых детей, кажется, ни на день не покидавший родной город Назарет. Сын, Шади, — архитектор, давно сделавший успешную карьеру в Европе. А дочь вот-вот выйдет замуж, и Абу Шади оказывается перед необходимостью вручить родным, друзьям и знакомым приглашения на свадьбу. Чтобы помочь отцу — и с приглашениями, и с грядущей жизнью в одиночестве — на родину из Рима ненадолго прилетает сын... Полнометражные фильмы режиссера Аннемари Джасир участвовали в Каннском и Берлинском кинофестивалях, короткие работы прославили Джасир как видеохудожника — их экспонируют музеи современного искусства. Возможно, Джасир — самый эмоциональный представитель contemporary art: в фильме «По традиции», наряду с точными антропологическими наблюдениями, бескомпромиссным очерком нравов и документальным запечатлением неприглядного, заваленного мусором, обветшавшего Назарета, есть редкая теплота и пронзительная лирика. Это кино неподдельных добрых чувств. И вообще неподдельное во всём: даже героев играют реальные отец и сын, звезды арабо-израильского кино Мохаммад и Салех Бакри.

7.3 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 20 августа 2017
Возраст 16+
Режиссер
Аннемари Джасир
В ролях
Мохаммад Бакри
Салех Бакри
Тарик Копти
Монера Шехадех
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма По традиции 2 постера
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