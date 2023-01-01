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Отдаленные последствия, 2008

2008 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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О фильме

В запутанном деле о терроризирующем город маньяке, появляется еще одна пострадавшая, чудом не ставшая жертвой. Счастливое стечение обстоятельств и привычка Сергея приходить всегда раньше назначенного времени в буквальном смысле спасают дочь Ирины - Таню - от гибели. Правда, со временем чувство благодарности за спасение ребенка, сменится чисто женской тревогой - кому принадлежат в большей мере симпатии Сергея? Отчаянно ревнуя и дочь, и возлюбленного, Ирина «выдает» тайну рождения Тани - навязывая всем троим семейные узы. Но, Сергей не спешит стать отцом для великовозрастной дочери, а Таня отправляется в провинцию раскапывать архивные курганы.

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2008
Возраст 16+
Режиссер
Александр Копейкин
В ролях
Наталья Курдюбова
Ярослав Бойко
Ярослав Бойко
Ольга Ломоносова
Ольга Ломоносова
Евгений Сидихин
Евгений Сидихин
Елена Новикова
Все актеры и съемочная группа
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