Отдаленные последствия, 2008

В запутанном деле о терроризирующем город маньяке, появляется еще одна пострадавшая, чудом не ставшая жертвой. Счастливое стечение обстоятельств и привычка Сергея приходить всегда раньше назначенного времени в буквальном смысле спасают дочь Ирины - Таню - от гибели. Правда, со временем чувство благодарности за спасение ребенка, сменится чисто женской тревогой - кому принадлежат в большей мере симпатии Сергея? Отчаянно ревнуя и дочь, и возлюбленного, Ирина «выдает» тайну рождения Тани - навязывая всем троим семейные узы. Но, Сергей не спешит стать отцом для великовозрастной дочери, а Таня отправляется в провинцию раскапывать архивные курганы.