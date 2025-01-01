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Отсебятина

From yourself 18+
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О фильме

Сюжет начинает разворачиваться вокруг молодой актрисы, только начинающей свою карьеру. Она с младых ногтей мечтает стать знаменитой, купаться во внимании поклонников, деньгах и восторгах критиков. Однажды именитый режиссер предлагает ей роль любящей жены. Девушка соглашается, но выйдя на съемочную площадку, обнаруживает, что ее партнер в этом проекте – бывший муж. Старые обиды еще не покинули героиню, и работа над фильмом превращается для нее в череду настоящих испытаний. Сможет ли мечта об известности победить бурю эмоций, которая одолевает актрису?

  • Для Сергея Рамза мелодрама является второй работой в режиссерской карьере.
  • Сценарий для киноленты Рамз писал сам, а также вошел в число продюсеров.
  • Короткометражка демонстрировалась на фестивалях «Кинотавр» и «Короче», на последнем из них получила награду.
  • Филипп Горенштейн, исполнитель одной из ролей фильма, известен публике после съемок сериала «Фарца».
  • Кроме художественных короткометражек, Сергей успешно занимается съемками рекламных роликов и музыкальных клипов.
  • Валерия Крейн, исполнившая главную роль, училась под руководством Ингеборги Дапкунайте.

Молодая актриса попадает на пробы к режиссеру-документалисту и вынуждена сходу играть семейную пару с актером, который оказывается ее бывшим.

Страна Россия
Продолжительность 12 минут
Год выпуска 2019
Другие названия
From yourself
Режиссер
Сергей Рамз
В ролях
Филипп Горенштейн
Филипп Горенштейн
Валерия Крейн
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