Сюжет начинает разворачиваться вокруг молодой актрисы, только начинающей свою карьеру. Она с младых ногтей мечтает стать знаменитой, купаться во внимании поклонников, деньгах и восторгах критиков. Однажды именитый режиссер предлагает ей роль любящей жены. Девушка соглашается, но выйдя на съемочную площадку, обнаруживает, что ее партнер в этом проекте – бывший муж. Старые обиды еще не покинули героиню, и работа над фильмом превращается для нее в череду настоящих испытаний. Сможет ли мечта об известности победить бурю эмоций, которая одолевает актрису?