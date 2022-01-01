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Лаура Тонке
Лаура Тонке
Laura Tonke
О персоне
Фильмография
Лаура Тонке
Laura Tonke
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Дата рождения
14 апреля 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Западный Берлин, Германия в 1945—1949 годах
Фильмография Лаура Тонке
Быстрый словарик любви
драма, мелодрама
2022, Франция / Германия
5.0
В стране аксолотлей
драма
2017, Германия
5.0
Хеди Шнайдер застряла
драма, комедия
2015, Германия / Норвегия
7.0
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