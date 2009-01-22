Лулу и Джими, 2009

50-е годы прошлого века, послевоенная Германия. Эпоха рок-н-ролла, любви, бунтарства и свободы. В воздухе разлито ожидание перемен. Однажды вечером в парке развлечений красавица Лулу, девушка из состоятельной благополучной семьи, знакомится с темнокожим молодым человеком Джими, сыном ветерана Второй мировой войны. Джими совершенно не подходит Лулу, но перед его обаянием совершенно невозможно устоять, и молодые люди моментально влюбляются друг в друга — к искреннему ужасу консервативных жителей городка. Мать Лулу делает все возможное, чтобы разлучить влюбленных. Лулу и Джими пускаются в бега, и какое-то время им удается наслаждаться своим счастьем и всегда хотя бы на шаг опережать своих преследователей. Но наступает день, когда Лулу и Джими все-таки попадают в расставленную для них ловушку...

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