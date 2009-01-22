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Лулу и Джими Лулу и Джими
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Lulu und Jimi

Лулу и Джими, 2009

2009 / Германия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме
50-е годы прошлого века, послевоенная Германия. Эпоха рок-н-ролла, любви, бунтарства и свободы. В воздухе разлито ожидание перемен. Однажды вечером в парке развлечений красавица Лулу, девушка из состоятельной благополучной семьи, знакомится с темнокожим молодым человеком Джими, сыном ветерана Второй мировой войны. Джими совершенно не подходит Лулу, но перед его обаянием совершенно невозможно устоять, и молодые люди моментально влюбляются друг в друга — к искреннему ужасу консервативных жителей городка. Мать Лулу делает все возможное, чтобы разлучить влюбленных. Лулу и Джими пускаются в бега, и какое-то время им удается наслаждаться своим счастьем и всегда хотя бы на шаг опережать своих преследователей. Но наступает день, когда Лулу и Джими все-таки попадают в расставленную для них ловушку...
5.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в мире 22 января 2009
Режиссер
Оскар Релер
В ролях
Дженнифер Деккер
Рэй Фирон
Катрин Сас
Рольф Захер
Удо Кир
Удо Кир
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лулу и Джими 1 постер
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