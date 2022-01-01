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Николетт Кребиц
Николетт Кребиц
Nicolette Krebitz
О персоне
Фильмография
Николетт Кребиц
Nicolette Krebitz
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Дата рождения
2 сентября 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Берлин, Германия
Биография Николетт Кребиц
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Фильмография Николетт Кребиц
Флай
драма
2021, Германия
7.0
Моя Зои
драма
2019, Великобритания / Франция / Германия
5.0
Дикое
драма
2016, Германия
6.0
Леденец-монстр
драма
2011, Германия
6.0
Германия 09
драма
2009, Германия
6.0
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