Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Новости
Николас Бридет
Nicolas Bridet
Киноафиша
Персоны
Николас Бридет
Николас Бридет
Nicolas Bridet
Дата рождения
1 января 1953
Возраст
73 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.5
Загадочные убийства Агаты Кристи
(2009)
6.9
Постоянные любовники
(2005)
6.8
Розали Блюм
(2015)
Фильмография Николас Бридет
6.7
Музыканты
Les musiciens
комедия, драма, музыка
2025, Франция
6.6
Согласие
Le consentement
биография, драма
2023, Бельгия / Франция
5.6
Быстрый словарик любви
A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe
драма, мелодрама
2022, Франция / Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6
Греческие каникулы
Les Cyclades
комедия
2022, Бельгия / Франция / Греция
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.9
Французский батя
Profession du père
комедия, драма
2020, Франция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.5
Я не сволочь
Je ne suis pas un salaud
драма
2015, Франция
6.8
Розали Блюм
Rosalie Blum
комедия
2015, Франция
6.3
Она его обожает
Elle l'adore
комедия
2014, Франция
Смотреть трейлер
Показать еще
Новости о Николас Бридет
Вышел дублированный трейлер франко-немецкой мелодрамы «Быстрый словарик любви»
За эти «понты» при заказе кухни дизайнер советует не переплачивать: дорогое ЛДСП и доводчики канули в небытие
Какой будет погода осенью, предсказывают приметы на Медовый Спас: ждать бабье лето до ноября или раннюю зиму уже в октябре
Воду после риса лью не в раковину, а на лицо: пара минут – и кожа сияет как у молоденькой кореянки даже без дорогого SPA
Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026
«Разделение» побил самый безобидный усач: на Apple TV было много рекордов, но с «Тедом Лассо» теперь тягаться будет тяжело
Почему в старости мы остаемся одни? 10 жизненных уроков от Алисы Фрейндлих, которые люди осознают слишком поздно
Когда «Ментовские войны» засмотрены до дыр, включаю любой из этих 3 сериалов: нет проходных, но на пьедестале — детектив с Колесниковым
Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»
5 дорам от Netflix, идеальных от первой до последней минуты — такие и друзьям посоветовать не стыдно: у двух рейтинг 8,7 на IMDb
Штирлиц шел по Берну и наткнулся на вывеску на чистом русском: спустя 53 года главному ляпу «17 мгновений» нашлось объяснение
Думаете, в СССР аниме не было? А вот и нет: этот тайтл смотрели еще в 69-м – и он до сих пор «на высоте»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить