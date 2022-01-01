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Персоны
Бернхард Шюц
Бернхард Шюц
Bernhard Schütz
О персоне
Фильмография
Бернхард Шюц
Bernhard Schütz
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Дата рождения
24 февраля 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Леверкузен, Северный Рейн-Вестфалия, ГДР (Германия)
Рост
174 см
Биография Бернхарда Шюца
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Фильмография Бернхарда Шюца
Экстремальный номер
драма, исторический, триллер
2018, Германия
0.0
Кукловоды
приключения, драма, исторический
2017, Германия / Чехия
5.0
Лесной принц
драма
2016, Польша
5.0
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