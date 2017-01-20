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В стране аксолотлей
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Axolotl Overkill

В стране аксолотлей, 2017

2017 / Германия
5.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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О фильме

После смерти матери 16-летняя Мифти осталась в обшарпанной квартире на окраине Берлина со сводными братом и сестрой. Отец жив, но толку от него мало: рассуждать на социокультурные темы у него получается, а видеть реальные проблемы детей – нет. Сестру Анику беспокоит факт, что Мифти выгнали из школы, но не тревожит, что сестра-школьница пропадает ночами и сидит на лоразепаме. Но какая уж тут школа, когда все мысли у Мифти только об Элис, в которую она влюблена уже 3 года. Элис около 40, она богата и изысканна. Она уже тяготится любовной привязанностью девочки-подростка и решает исчезнуть…

Мифти, не в силах в одиночку преодолеть этап взросления, подсознательно ищет поддержки. Но все в ее окружении заняты своей собственной жизнью…

5.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в мире 20 января 2017
Возраст 18+
Режиссер
Хелена Хегеман
В ролях
Ясна Фритци Бауэр
Ясна Фритци Бауэр
Арли Жовер
Лаура Тонке
Мави Хёрбигер
Мави Хёрбигер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В стране аксолотлей 2 постера
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