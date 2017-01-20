В стране аксолотлей, 2017

После смерти матери 16-летняя Мифти осталась в обшарпанной квартире на окраине Берлина со сводными братом и сестрой. Отец жив, но толку от него мало: рассуждать на социокультурные темы у него получается, а видеть реальные проблемы детей – нет. Сестру Анику беспокоит факт, что Мифти выгнали из школы, но не тревожит, что сестра-школьница пропадает ночами и сидит на лоразепаме. Но какая уж тут школа, когда все мысли у Мифти только об Элис, в которую она влюблена уже 3 года. Элис около 40, она богата и изысканна. Она уже тяготится любовной привязанностью девочки-подростка и решает исчезнуть…

Мифти, не в силах в одиночку преодолеть этап взросления, подсознательно ищет поддержки. Но все в ее окружении заняты своей собственной жизнью…