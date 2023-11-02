Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Dobro pozhalovat v semyu. Povar iz Neapolya
5.0
Dobro pozhalovat v semyu. Povar iz Neapolya - Trailer
Kinoafisha Films Dobro pozhalovat v semyu. Povar iz Neapolya
5.0

Dobro pozhalovat v semyu. Povar iz Neapolya

, 2023
Dobro pozhalovat v semyu. Povar iz Neapolya
Russia / Comedy, Crime / 18+
Trailers
Poster of Dobro pozhalovat v semyu. Povar iz Neapolya
5.0
Dobro pozhalovat v semyu. Povar iz Neapolya - Trailer
Dobro pozhalovat v semyu. Povar iz Neapolya  Trailer

Cast

Vladimir Sychyov
Vladimir Sychyov
Svetlana Sergeevna Kaminina
Svetlana Sergeevna Kaminina
Nadezhda Viktorovna Kuzmina
Pyotr Buslov
Pyotr Buslov
Dimitriy Krasilov
Dimitriy Krasilov
Kolobok
Kristina Stroiteleva
Mira Boytsova
Alessandro Demcenko
Shef-povar
Sergey Ivanyuk
Sergey Ivanyuk
Tornike Kvitatiani
Kika
Florid Latypov
Restorator
Vyacheslav Morozov
Aleksandr Kuzmin
Karim Omarov
Luka
Marina Poddubnaya
Van Khelsing
Director Vladimir Zinkevich
Writer Vladimir Zinkevich
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2023
World premiere 2 November 2023
Release date
2 November 2023 Russia Атмосфера Кино
2 November 2023 Azerbaijan
2 November 2023 Kazakhstan
2 November 2023 Kyrgyzstan 16+
2 November 2023 Moldova
2 November 2023 Uzbekistan
Budget 65,000,000 RUR
Worldwide Gross $282,826
Production Arna Media
Also known as
Dobro pozhalovat v semyu. Povar iz Neapolya, Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя, Повар из Неаполя

Film rating

5.0
Rate 13 votes
5.3 IMDb
Write review
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Updated 20 February 2026

Film Trailers

All trailers
Dobro pozhalovat v semyu. Povar iz Neapolya - Trailer
Dobro pozhalovat v semyu. Povar iz Neapolya Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Dobro pozhalovat v semyu. Povar iz Neapolya

Dobro pozhalovat v semyu
Dobro pozhalovat v semyu Comedy, Crime, Romantic
2021, Belarus
7.0
Dorogoy papa
Dorogoy papa Comedy
2019, Russia
6.0
The Land of Oz
The Land of Oz Comedy
2015, Russia
6.0
Zovi menya Dzhinn
Zovi menya Dzhinn Comedy
2005, Russia
5.0
Another Woman
Another Woman Comedy
2019, Russia
5.0
Proklyatyy chinovnik
Proklyatyy chinovnik Comedy
2021, Russia
7.0
Bud moim prodyuserom Comedy
2016, Russia
0.0
Roditeli strogogo rezhima
Roditeli strogogo rezhima Comedy
2022, Russia
6.0
BOOMERang
BOOMERang Comedy
2021, Russia
5.0
Khishchniki
Khishchniki Comedy
2020, Russia
6.0
Malchishnik
Malchishnik Comedy
2017, Russia
5.0
Moms
Moms Comedy
2012, Russia
6.0
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Almaz «Serdce Persii»
Almaz «Serdce Persii»
2026, Russia, Comedy, Family, Adventure, Crime
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more