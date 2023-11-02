Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 34 minutes
Production year
2023
World premiere
2 November 2023
Release date
|2 November 2023
|Russia
| Атмосфера Кино
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|2 November 2023
|Azerbaijan
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|2 November 2023
|Kazakhstan
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|2 November 2023
|Kyrgyzstan
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|16+
|2 November 2023
|Moldova
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|2 November 2023
|Uzbekistan
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Budget
65,000,000 RUR
Worldwide Gross
$282,826
Production
Arna Media
Also known as
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