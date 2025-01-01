Меню
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Тогда. Сейчас. Потом
Отзывы
2024, США, драма
Сначала подумала — очередная копирка «Зимородка»: и лишь досмотрев серию «Зависти» до конца, поняла, что это — хит
Миллионы зрителей по всему миру плакали над «Унесенными призраками» и верили в «Ходячий замок»: как Миядзаки создал свою вселенную
В духе детективов Агаты Кристи: у этого свежего мини-сериала 100% свежести на RT
Миядзаки не придумывал: одна из самых сильных сцен «Унесенных призраками» повторяет эпизод из его жизни
Виктор избежал гибели в первый раз, но смог ли выжить во второй? Финал «Аркейна» сбил с толку зрителей — у героя был шанс
Из «Приключений Электроника» — в мир больших денег: Корольков стал акулой инвестиций — а ушёл так, что вопросов осталось больше, чем ответов
Управитесь за уик-энд, а отходить будете неделями: 5 топовых мини-сериалов Netflix за 2025 год — № 1 с рейтингом 8.4 напоминает «Доктора Хауса»
Россияне выбрали самую красивую актрису — и это не Марго Робби: победительница обошла ее с огромным отрывом
Тест для тех, кто смотрел «Великолепный век» больше одного раза: угадаете, что спрятано на 5 кадрах?
«Кто в ... не бывал, красоты не видал»: тест покажет, как хорошо вы помните цитаты из «Брат» и «Брат 2»
Ничего общего с Питером Паркером и Marvel: в СССР был свой «Человек-паук» — сюжет походил на «Муху» Кроненберга
