Начинающий режиссёр Максим Боев выпускает в прокат ленту «Мальчишник», которая является его дебютом в качестве постановщика. Главную роль сыграл всемирно известный актёр Дольф Лундгрен («Универсальный солдат», «Разборки в маленьком Токио»). Также в картине снялись: Владимир Сычёв («Физрук»), Карина Зверева («Метод»), Денис Васильев («Зеркала») и другие.
- «Мальчишник» - это второй фильм Максима Боева, снятый им в 2016 году и выпускаемый в прокат в 2017
Артем - супер-успешный менеджер, который всего добился сам. За несколько дней до свадьбы он узнает, что невеста ему изменила. Но мальчишник в жаркой стране уже оплачен, и будет проведен на отлично.