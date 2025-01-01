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Киноафиша Фильмы Мальчишник

Мальчишник

Malchishnik 18+
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О фильме

Начинающий режиссёр Максим Боев выпускает в прокат ленту «Мальчишник», которая является его дебютом в качестве постановщика. Главную роль сыграл всемирно известный актёр Дольф Лундгрен («Универсальный солдат», «Разборки в маленьком Токио»). Также в картине снялись: Владимир Сычёв («Физрук»), Карина Зверева («Метод»), Денис Васильев («Зеркала») и другие. 

- «Мальчишник» - это второй фильм Максима Боева, снятый им в 2016 году и выпускаемый в прокат в 2017

 Артем - супер-успешный менеджер, который всего добился сам. За несколько дней до свадьбы он узнает, что невеста ему изменила. Но мальчишник в жаркой стране уже оплачен, и будет проведен на отлично.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Бюджет $1 500 000
Производство Рекламная компания РИМ, Viking-ST
Другие названия
Malchishnik, The Hangover, Bachelor Party, Мальчишник
Режиссер
Максим Боев
Максим Боев
В ролях
Дольф Лундгрен
Дольф Лундгрен
Владимир Сычев
Владимир Сычев
Карина Зверева
Карина Зверева
Денис Васильев
Денис Васильев
Софья Донианц
Софья Донианц
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 14 голосов
7.5 IMDb
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