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Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Киноафиша Фильмы Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя Отзывы о фильме «Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя»
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя 2023 / Россия
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Отзывы о фильме «Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя»

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Алексей Сафронов 4 ноября 2023, 12:54
Оценка
Редко хочется уйти не досмотрев фильм. Но это тот самый случай. С первым фильмом не сравнить. Жаль оценку "0" не выставить.
4 ноября 2023, 12:54 Ответить
Киноафиша.инфо 4 ноября 2023, 16:33
в ответ на сообщение Алексей Сафронов от 4 ноября 2023, 12:54
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
4 ноября 2023, 16:33 Ответить
Виталий Нестеров 4 ноября 2023, 20:05
Оценка
Фильм не очень.
4 ноября 2023, 20:05 Ответить
Киноафиша.инфо 4 ноября 2023, 20:08
в ответ на сообщение Виталий Нестеров от 4 ноября 2023, 20:05
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
4 ноября 2023, 20:08 Ответить
petrenko_viktori 5 ноября 2023, 07:17
Оценка
Боже! Вчера сходили на этот фильм. Вопрос: как такие выдающиеся актеры, как Сычев, Камынина, могли сняться в таком фильме?! Я не понимаю!!! Это полная чушь! Не интересно, не смешно! Предполагается, что это комедия! Простите, но не знала где смеяться! Хотела уйти уже на середине фильма. Всё надеялась, что вот вот начнется, раскрутится, будет смешно! Но! Увы! Не понимаю, как такие фильмы можно \"пропускать\" на масштабный показ! У нас видимо разучились снимать фильмы! Очень жаль! Жаль потраченного времени, жаль денег! Жаль!
5 ноября 2023, 07:17 Ответить
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