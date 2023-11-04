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Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Отзывы о фильме «Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя»
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
2023 / Россия
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Алексей Сафронов
4 ноября 2023, 12:54
Оценка
Редко хочется уйти не досмотрев фильм. Но это тот самый случай. С первым фильмом не сравнить. Жаль оценку "0" не выставить.
4 ноября 2023, 12:54
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Киноафиша.инфо
4 ноября 2023, 16:33
в ответ на сообщение
Алексей Сафронов от 4 ноября 2023, 12:54
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
4 ноября 2023, 16:33
0
0
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Виталий Нестеров
4 ноября 2023, 20:05
Оценка
Фильм не очень.
4 ноября 2023, 20:05
0
0
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Киноафиша.инфо
4 ноября 2023, 20:08
в ответ на сообщение
Виталий Нестеров от 4 ноября 2023, 20:05
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
4 ноября 2023, 20:08
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petrenko_viktori
5 ноября 2023, 07:17
Оценка
Боже! Вчера сходили на этот фильм. Вопрос: как такие выдающиеся актеры, как Сычев, Камынина, могли сняться в таком фильме?! Я не понимаю!!! Это полная чушь! Не интересно, не смешно! Предполагается, что это комедия! Простите, но не знала где смеяться! Хотела уйти уже на середине фильма. Всё надеялась, что вот вот начнется, раскрутится, будет смешно! Но! Увы! Не понимаю, как такие фильмы можно \"пропускать\" на масштабный показ! У нас видимо разучились снимать фильмы! Очень жаль! Жаль потраченного времени, жаль денег! Жаль!
5 ноября 2023, 07:17
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