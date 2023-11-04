Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
– «Крестный отец» города Леонид Бойцов возвращается домой из очередной «командировки». Большая семья встречает его вечеринкой, но есть и вопросы, которые нужно решать немедленно. В большом темном кабинете Леонид встречается с людьми и выслушивает их проблемы.
Приходит к нему и местный ресторатор, чтобы разобраться с партнером — шеф-поваром Джакомо. Итальянец взял деньги, но не спешит открывать ресторан. Поэтому ресторатор хочет вернуть вложения и выйти из бизнеса. Леонид обещает решить вопрос. Но подружившись с Джакомо, он «выкупает» долю ресторатора и помпезно открывает «Везувий», не подозревая что попал в ловушку, которая изменит его жизнь и проверит на прочность его семью…
