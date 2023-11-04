Меню
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя - трейлер
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя. Трейлер

Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя. Трейлер

🧡 2
👏
🥺 1
🤔
🥱
Дата публикации: 6 октября 2023
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя – «Крестный отец» города Леонид Бойцов возвращается домой из очередной «командировки». Большая семья встречает его вечеринкой, но есть и вопросы, которые нужно решать немедленно. В большом темном кабинете Леонид встречается с людьми и выслушивает их проблемы. Приходит к нему и местный ресторатор, чтобы разобраться с партнером — шеф-поваром Джакомо. Итальянец взял деньги, но не спешит открывать ресторан. Поэтому ресторатор хочет вернуть вложения и выйти из бизнеса. Леонид обещает решить вопрос. Но подружившись с Джакомо, он «выкупает» долю ресторатора и помпезно открывает «Везувий», не подозревая что попал в ловушку, которая изменит его жизнь и проверит на прочность его семью…
Алексей Сафронов 4 ноября 2023, 12:54
Оценка
Редко хочется уйти не досмотрев фильм. Но это тот самый случай. С первым фильмом не сравнить. Жаль оценку "0" не выставить.
4 ноября 2023, 12:54 Ответить
Киноафиша.инфо 4 ноября 2023, 16:33
в ответ на сообщение Алексей Сафронов от 4 ноября 2023, 12:54
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
4 ноября 2023, 16:33 Ответить
Виталий Нестеров 4 ноября 2023, 20:05
Оценка
Фильм не очень.
4 ноября 2023, 20:05 Ответить
Киноафиша.инфо 4 ноября 2023, 20:08
в ответ на сообщение Виталий Нестеров от 4 ноября 2023, 20:05
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
4 ноября 2023, 20:08 Ответить
petrenko_viktori 5 ноября 2023, 07:17
Оценка
Боже! Вчера сходили на этот фильм. Вопрос: как такие выдающиеся актеры, как Сычев, Камынина, могли сняться в таком фильме?! Я не понимаю!!! Это полная чушь! Не интересно, не смешно! Предполагается, что это комедия! Простите, но не знала где смеяться! Хотела уйти уже на середине фильма. Всё надеялась, что вот вот начнется, раскрутится, будет смешно! Но! Увы! Не понимаю, как такие фильмы можно \"пропускать\" на масштабный показ! У нас видимо разучились снимать фильмы! Очень жаль! Жаль потраченного времени, жаль денег! Жаль!
5 ноября 2023, 07:17 Ответить
User 5 ноября 2023, 14:36
Оценка
Отлично
5 ноября 2023, 14:36 Ответить
Киноафиша.инфо 5 ноября 2023, 18:43
в ответ на сообщение petrenko_viktori от 5 ноября 2023, 07:17
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
5 ноября 2023, 18:43 Ответить
Киноафиша.инфо 5 ноября 2023, 18:43
в ответ на сообщение User от 5 ноября 2023, 14:36
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
5 ноября 2023, 18:43 Ответить
User 7 ноября 2023, 19:31
Оценка
Фильм провальный . С первым не сравнить вообще . Непонятно что к чему . С просмотра хотелось уйти
7 ноября 2023, 19:31 Ответить
