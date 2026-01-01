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Юлия Бедарева
Yuliya Bedareva
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Юлия Бедарева
Юлия Бедарева
Yuliya Bedareva
Дата рождения
31 июля 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Вышний Волочёк, Россия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Биография Юлии Бедаревой
Родилась 31 июля 1982 года. Вышний Волочек, Тверская область, СССР (Россия).
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