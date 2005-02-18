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Находя друзей
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Находя друзей, 2005

2005 / Норвегия
5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Дела идут не очень хорошо, когда 12-летний Петтер со своей семьей переезжает на маленькую ферму провести лето. Однако, деревня не такое уж тихое и мирное место, как казалось Петтеру поначалу. Гуляя по лесу, он встречает замученного хозяином пса, за которым начинает ухаживать. Хозяин требует вернуть собаку назад, но, вместе с девочкой Ниной и ее другом быком Самсоном, они спасают его и раскрывают банду местных автомобильных воров, которые долгое время действовали в городке. Лето обещает быть опасным и захватывающим приключением - Петтер совершенно не скучает по своим городским друзьям.

За это время у него появились друзья на всю жизнь - собака, бык и девочка...

5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 18 февраля 2005
Режиссер
Арне Линдтнер Нэсс
В ролях
Ингар Хелге Гимле
Торбьерн Харр
Сунайна Яссал
Магнус Солхауг
Рейдар Соренсен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Находя друзей 2 постера
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