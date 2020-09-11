Очень странный пришелец , 2020

Тихий пригород. Малолетние брат с сестрой Люк и Мими обнаруживают загадочный светящийся камень, с помощью которого можно управлять ужасающим монстром — генералом с другой планеты. Непривыкшая к отказам Мими забирает артефакт себе и нарекает инопланетного гостя Психом-расчленителем. Чудовище так хотело разрушить Вселенную, но теперь ему приходится повиноваться дурацким желаниям вредной девчонки. А в это время межгалактическая коалиция обнаруживает, что их давний враг воскрес на Земле, и решает его уничтожить.
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