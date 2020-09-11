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Постер фильма Очень странный пришелец
6.3
Киноафиша Фильмы Очень странный пришелец
6.3

Очень странный пришелец

, 2020
Psycho Goreman
Канада / комедия, ужасы, фантастика / 18+
Постер фильма Очень странный пришелец
6.3

О фильме

Тихий пригород. Малолетние брат с сестрой Люк и Мими обнаруживают загадочный светящийся камень, с помощью которого можно управлять ужасающим монстром — генералом с другой планеты. Непривыкшая к отказам Мими забирает артефакт себе и нарекает инопланетного гостя Психом-расчленителем. Чудовище так хотело разрушить Вселенную, но теперь ему приходится повиноваться дурацким желаниям вредной девчонки. А в это время межгалактическая коалиция обнаруживает, что их давний враг воскрес на Земле, и решает его уничтожить.

В ролях

Мэтью Нинабер
Мэтью Нинабер
Psycho Goreman (PG)
Нита-Джози Ханна
Mimi
Оуэн Майр
Luke
Стивен Влахос
Psycho Goreman (PG)
Алексис Кара Хэнси
Susan
Адам Брукс
Адам Брукс
Greg
Кристен МакКаллок
Кристен МакКаллок
Alasdair's Mom
Кристен МакКаллок
Кристен МакКаллок
Alasdair's Mom
Кристен МакКаллок
Кристен МакКаллок
Alasdair's Mom
Анна Тирни
Pandora
Roxine Latoya Plummer
Human Pandora
Алекс Чунг
Darkscream
Режиссер Стивен Костански
Сценарист Стивен Костански
Композитор Blitz//Berlin
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 22 января 2021
Премьера в мире 11 сентября 2020
Дата выхода
22 января 2021 Канада
11 сентября 2020 Португалия
29 июля 2021 Япония
Бюджет 1 500 000 CAD
Сборы в мире $95 384
Производство Dystopia Films, Raven Banner Entertainment
Другие названия
Psycho Goreman, サイコ・ゴアマン, Goreman - O Psicopata, PG: Psycho Goreman, Psikopat Boynuzlu, Psühho mõrvarid, Очень странный пришелец, Псих-расчленитель, 싸이코 고어맨

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 22 ноября 2024

Отзывы о фильме

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