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Чон Джи-хун
Jeong Ji-hoon
Киноафиша
Персоны
Чон Джи-хун
Чон Джи-хун
Jeong Ji-hoon
Дата рождения
31 мая 2007
Возраст
19 лет
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Психометрик
(2019)
7.4
Мой пёс Руни
(2022)
Фильмография Чон Джи-хун
7.4
Мой пёс Руни
Meongmongi
мелодрама, комедия
2022, Южная Корея
Смотреть трейлер
7.4
Психометрик
драма, мелодрама, дорама
2019, Южная Корея
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