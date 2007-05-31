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Чон Джи-хун
Чон Джи-хун Jeong Ji-hoon
Киноафиша Персоны Чон Джи-хун

Чон Джи-хун

Jeong Ji-hoon

Дата рождения
31 мая 2007
Возраст
19 лет
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Романтический герой, Комедийный актёр, Драматический актёр

Популярные фильмы

Психометрик 7.4
Психометрик (2019)
Мой пёс Руни 7.4
Мой пёс Руни (2022)

Фильмография Чон Джи-хун

Мой пёс Руни 7.4
Мой пёс Руни Meongmongi
мелодрама, комедия 2022, Южная Корея
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Психометрик 7.4
Психометрик
драма, мелодрама, дорама 2019, Южная Корея
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