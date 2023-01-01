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Скоро в прокате "Непосредственно Каха. Другой фильм"
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О персоне
Фильмография
Ким Джу-хван
Kim Joo-hwan
Киноафиша
Персоны
Ким Джу-хван
Ким Джу-хван
Kim Joo-hwan
Дата рождения
1 января 1981
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея
Популярные фильмы
Мой пёс Руни
(2022)
7.4166665
Божественная ярость
(2019)
6.2
Фильмография Ким Джу-хван
Жанр
Все
Боевик
Комедия
Мелодрама
Триллер
Ужасы
Год
Все
2022
2019
Все
2
Фильмы
2
Режиссер
2
7.4
Мой пёс Руни
Meongmongi
мелодрама, комедия
2022, Корея
Билеты
6.2
Божественная ярость
Saja
боевик, ужасы, триллер
2019, Корея
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