Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Ли Сын-хи
Lee Seung-hee
Киноафиша
Персоны
Ли Сын-хи
Ли Сын-хи
Lee Seung-hee
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.6
Переворот 12.12
(2023)
7.4
Мой пёс Руни
(2022)
Фильмография Ли Сын-хи
7.6
Переворот 12.12
Seoul-ui bom
боевик, драма, исторический
2023, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.4
Мой пёс Руни
Meongmongi
мелодрама, комедия
2022, Южная Корея
Смотреть трейлер
Показать еще
В конце августа пятки как наждачка? Кидаю 2 веточки в тазик — и кожа становится мягче пуха и нежнее зефирки
«Попки» болгарских перцев отправляю в морозилку вместо помойки: готовлю пюре, приправу и даже икру – чудо-продукт почти что задаром
Не только хрен, укроп и чеснок: что ещё положить в банку с огурцами — от шеф-повара советует 2 ягоды
3 главных сериала августа, которые ни за что нельзя пропустить: №1 уже вышел целиком и получил 7,4 на «Кинопоиске»
Откуда взялся Билл Шифр и как на самом деле зовут Диппера: 7 загадок «Гравити Фолз», которые мультсериал не раскрыл
«Своего рода “Аватар”»: почему на самом деле «Терминатора 2» в России полюбили сильнее, чем первую часть – спецэффекты ни при чем
Готовимся к новым «Мстителям»: до декабря обязательно посмотреть 15 работ Marvel, чтобы не сидеть с глупым видом в кино
Вольтури заменили на Черногора, а Джейкоба на Чудо-Юдо: в октябре выйдет наш ответ «Сумеркам» с рейтингом 6+
Русский 007 с саблей и в тюбетейке против турок: а вы знали про наш ответ Джеймсу Бонду?
Круче «Мизери» и «Кэрри»: Кинг терпеть не может эту экранизацию, но кинокритик считает ее №1
Колоссальный ляп в новых «Ментовских войнах» с Устюговым всплыл еще до премьеры: Шилов все-таки вернется, но… не в Россию?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить