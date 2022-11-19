Меню
Трейлеры
Мой пёс Руни. Дублированный трейлер
Мой пёс Руни. Дублированный трейлер
Дата публикации: 29 марта 2023
Мой пёс Руни
– У Дэмиана есть лучший друг - это любимый пес, но когда он встречает главную любовь своей жизни, выясняется, что у нее аллергия на собак. Что же делать?
Егор Илюткин
19 ноября 2022, 09:49
Фкусно и грустно
19 ноября 2022, 09:49
Анастасия Альварес
27 мая 2023, 12:41
Оценка
Отлиное семейное кино. Особенно важно посмотреть с детьми. В фильме главный герой встречает разнве истории людей, связанные с собаками. Всё, как в жизни. А благоларя его личной истории он спасает не одну живую душу и понимает одну важную вещь в этой жизни.
27 мая 2023, 12:41
Киноафиша.инфо
27 мая 2023, 14:59
в ответ на сообщение
Анастасия Альварес от 27 мая 2023, 12:41
Здравствуйте! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился 😊
27 мая 2023, 14:59
Ирина Сибирцева
3 июня 2023, 22:18
Оценка
Хороший семейный фильм. С юмором) Для собачников особенно трепетный.
3 июня 2023, 22:18
7.4
Мой пёс Руни
мелодрама, комедия, 2022, Южная Корея
