Мой пёс Руни - дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Мой пёс Руни. Дублированный трейлер

Мой пёс Руни. Дублированный трейлер

Дата публикации: 29 марта 2023
Мой пёс Руни – У Дэмиана есть лучший друг - это любимый пес, но когда он встречает главную любовь своей жизни, выясняется, что у нее аллергия на собак. Что же делать?  
Егор Илюткин 19 ноября 2022, 09:49
Фкусно и грустно
19 ноября 2022, 09:49 Ответить
Анастасия Альварес 27 мая 2023, 12:41
Оценка
Отлиное семейное кино. Особенно важно посмотреть с детьми. В фильме главный герой встречает разнве истории людей, связанные с собаками. Всё, как в жизни. А благоларя его личной истории он спасает не одну живую душу и понимает одну важную вещь в этой жизни.
27 мая 2023, 12:41 Ответить
Киноафиша.инфо 27 мая 2023, 14:59
в ответ на сообщение Анастасия Альварес от 27 мая 2023, 12:41
Здравствуйте! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился 😊
27 мая 2023, 14:59 Ответить
Ирина Сибирцева 3 июня 2023, 22:18
Оценка
Хороший семейный фильм. С юмором) Для собачников особенно трепетный.
3 июня 2023, 22:18 Ответить
7.4 Мой пёс Руни
Мой пёс Руни мелодрама, комедия, 2022, Южная Корея
