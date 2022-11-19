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Мой пёс Руни Мой пёс Руни
Киноафиша Фильмы Мой пёс Руни Отзывы о фильме «Мой пёс Руни»
Meongmongi Мой пёс Руни 2022 / Южная Корея
8.1 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Мой пёс Руни»

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Егор Илюткин 19 ноября 2022, 09:49
Фкусно и грустно
19 ноября 2022, 09:49 Ответить
Анастасия Альварес 27 мая 2023, 12:41
Оценка
Отлиное семейное кино. Особенно важно посмотреть с детьми. В фильме главный герой встречает разнве истории людей, связанные с собаками. Всё, как в жизни. А благоларя его личной истории он спасает не одну живую душу и понимает одну важную вещь в этой жизни.
27 мая 2023, 12:41 Ответить
Киноафиша.инфо 27 мая 2023, 14:59
в ответ на сообщение Анастасия Альварес от 27 мая 2023, 12:41
Здравствуйте! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился 😊
27 мая 2023, 14:59 Ответить
Ирина Сибирцева 3 июня 2023, 22:18
Оценка
Хороший семейный фильм. С юмором) Для собачников особенно трепетный.
3 июня 2023, 22:18 Ответить
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