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Мой пёс Руни
Отзывы о фильме «Мой пёс Руни»
Meongmongi
Мой пёс Руни
2022 / Южная Корея
Трейлер
8.1
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Егор Илюткин
19 ноября 2022, 09:49
Фкусно и грустно
19 ноября 2022, 09:49
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Анастасия Альварес
27 мая 2023, 12:41
Оценка
Отлиное семейное кино. Особенно важно посмотреть с детьми. В фильме главный герой встречает разнве истории людей, связанные с собаками. Всё, как в жизни. А благоларя его личной истории он спасает не одну живую душу и понимает одну важную вещь в этой жизни.
27 мая 2023, 12:41
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Киноафиша.инфо
27 мая 2023, 14:59
в ответ на сообщение
Анастасия Альварес от 27 мая 2023, 12:41
Здравствуйте! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился 😊
27 мая 2023, 14:59
0
0
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Ирина Сибирцева
3 июня 2023, 22:18
Оценка
Хороший семейный фильм. С юмором) Для собачников особенно трепетный.
3 июня 2023, 22:18
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