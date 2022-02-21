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Кэндзи Камияма
Кэндзи Камияма
Kenji Kamiyama
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Кэндзи Камияма
Kenji Kamiyama
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Дата рождения
20 марта 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Сценарист, Режиссер
Место рождения
Сайтама, Япония
Биография Кэндзи Камиямы
Родился 20 марта 1966 года. Сайтама, Япония.
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Фильмография Кэндзи Камиямы
Властелин колец: Война рохирримов
боевик, приключения, анимация
2024, Япония / США
0.0
Спящая принцесса
анимация, фэнтези, драма, аниме
2017, Япония
7.0
Восточный Эдем 2
боевик, анимация, комедия
2010, Япония
7.0
Восточный Эдем. Потерянный рай
аниме , детектив
2010, Япония
7.0
Восточный Эдем. Король Эдема
аниме , детектив, мелодрама
2009, Япония
7.0
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Аниме-фильм «Властелин колец: Война рохирримов» обрел дату выхода в России
Картина попадет в прокат весной 2024 года.
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21 февраля 2022 12:39
Вышел новый трейлер анимационного сериала «Бегущий по лезвию: Черный лотос»
Шоу обзавелось датой релиза.
Написать
8 октября 2021 16:06
В сети появилась вступительная заставка анимационного сериала «Бегущий по лезвию: Черный лотос»
Песню для нее написала обладательница премии «Грэмми» Алессия Кара.
Написать
9 августа 2021 13:29
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