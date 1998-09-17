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Постер фильма Красива ли я?
6.8
Киноафиша Фильмы Красива ли я?
6.8

Красива ли я?

, 1998
Bin ich schoen?
Германия / комедия / 18+
Постер фильма Красива ли я?
6.8

Причины посмотреть

О фильме

В основе фильма одноименный сборник рассказов Дорис Дерри, вышедший в 1994 году.

"Красива ли я?" - это переплетение частных историй о разбитых сердцах и возрождающихся надеждах. Всех героинь этих 16-ти сюжетов занимает вечный вопрос о поиске счастья. Измены, семейные драмы, свадьбы, преступления, тайные желания – все это искусно собрано в иронический гимн современной жизни.

В ролях

Ирис Бербен
Rita
Зента Бергер
Готфрид Йон
Франка Потенте
Франка Потенте
Linda
Хайке Макач
Хайке Макач
Аника Добра
Аника Добра
Franziska
Мари Цильке
Angelina
Carla Weindler
Carla
Julian Messner
Philip
Сюзанн фон Борсоди
Lucy
Густав-Петер Велер
Werner
Стеффен Винк
Klaus
Режиссер Дорис Дёрри
Сценарист Дорис Дёрри, Рольф Базедов, Рут Стэдлер
Композитор Roman Bunka
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1998
Премьера в мире 17 сентября 1998
Дата выхода
17 сентября 1998 Германия
8 июня 2000 Нидерланды
Производство Constantin Film, Fanes Film
Другие названия
Bin ich schön?, ¿Soy linda?, Am I Beautiful?, ¿Bin ich schön?, Czy jestem piękna?, Olenko minä kaunis?, Suis-je belle ?, Szép vagyok?, Красива ли я?, アム・アイ・ビューティフル?, 預約下一個世紀的溫柔, Suis-je belle?

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 12 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 5 августа 2024

Отзывы о фильме

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