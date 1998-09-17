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В основе фильма одноименный сборник рассказов Дорис Дерри, вышедший в 1994 году.
"Красива ли я?" - это переплетение частных историй о разбитых сердцах и возрождающихся надеждах. Всех героинь этих 16-ти сюжетов занимает вечный вопрос о поиске счастья. Измены, семейные драмы, свадьбы, преступления, тайные желания – все это искусно собрано в иронический гимн современной жизни.
|17 сентября 1998
|Германия
|8 июня 2000
|Нидерланды