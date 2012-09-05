Ворона-проказница, 2012

Красочный полнометражный мультфильм «Ворона-проказница» снят немецкими мультипликаторами и основан на популярных в Германии сказках о непоседливом вороненке, который всегда носит на одной лапке волшебный красно-белый носок. Этот носок непростой – он всегда приводит вороненка к неожиданным приключениям. Вороненок живет в чудесном лесу, населенном веселыми зверятами – такими же детьми, как он сам. Его друзья очень разные, но без труда находят общий язык. Медвежонок, барашек, кролик, лисенок и многие-многие другие юные обитатели леса не только не враждуют между собой, но и регулярно собираются на опушке, чтобы поиграть в очередную удивительную игру, которую для них придумал озорной вороненок. Только вот из-за его непоседливости и привычки спешить игры часто превращаются в настоящие чрезвычайные происшествия.