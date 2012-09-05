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Ворона-проказница Ворона-проказница
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Der kleine Rabe Socke

Ворона-проказница, 2012

2012 / Германия
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

В лесу живет непоседливый вороненок Зоке, который вечно попадает в различные передряги. Вот и на этот раз его затея поиграть в пиратов оборачивается для жителей лесной опушки серьезной проблемой: речную плотину вот-вот прорвет, а все звери могут оказаться под водой. Чтобы спасти друзей Зоке придется отправится в путешествие и найти бобров, которые помогут починить плотину. 

  • Экранизация книги Неле Моост “Приключения вороненка, или Быть послушным – скучно”. При создании персонажей были взяты за основу иллюстрации Аннет Рудольф.
  • В 2015 году у мультфильма вышло продолжение – “Ворона-проказница 2: Большие гонки”. 
  • Фильм номинировался на награду “Золотая панда” в категории “Лучший зарубежный анимационный фильм” на Сычуаньском фестивале телевизионных фильмов в 2013 году. 
  • В 1991 году режиссер Уте фон Мюнхов-Поль участвовала в создании анимационного фильма “Американская история 2: Фивел едет на Запад”. Она была сотрудницей анимационной студии компании “Universal”. 
  • Катарина Тальбах и Анна Тальбах, озвучившие жену барсука и маленького барсука соответственно, являются матерью и дочерью. 
  • Ян Дилэй, озвучивший вороненка, – немецкий рэпер, автор песен и продюсер, поющий в жанрах хип-хоп, регги, даб и фанк. 

Красочный полнометражный мультфильм «Ворона-проказница» снят немецкими мультипликаторами и основан на популярных в Германии сказках о непоседливом вороненке, который всегда носит на одной лапке волшебный красно-белый носок. Этот носок непростой – он всегда приводит вороненка к неожиданным приключениям. Вороненок живет в чудесном лесу, населенном веселыми зверятами – такими же детьми, как он сам. Его друзья очень разные, но без труда находят общий язык. Медвежонок, барашек, кролик, лисенок и многие-многие другие юные обитатели леса не только не враждуют между собой, но и регулярно собираются на опушке, чтобы поиграть в очередную удивительную игру, которую для них придумал озорной вороненок. Только вот из-за его непоседливости и привычки спешить игры часто превращаются в настоящие чрезвычайные происшествия. 

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 5 сентября 2012
Возраст 0+
Режиссер
Уте фон Мюнхов-Поль
Уте фон Мюнхов-Поль
В ролях
Катарина Тальбах
Анна Тальбах
Константин Фон Ящерофф
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Ворона-проказница 1 постер
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