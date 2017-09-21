Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года, 2017

С убийства в 1948 году госбезопасностью главы Еврейского антифашистского комитета Соломона Михоэлса начинаются новые времена во взаимоотношениях советской власти и евреев. Ликвидация ЕАК, расстрел его активистов и кампания борьбы с «безродными космополитами» оформляют новый государственный антисемитизм. «Дело врачей» - новый кровавый навет. Смерть Сталина отменит расправу, но былая официальная русско-еврейская гармония при социализме уже не восстановится.



Всенародно известных суперзвезд не стало меньше: Ботвинник - главный шахматист, Райкин - главный комик, Плисецкая - главная балерина, Галич и Высоцкий - главные барды, множество прославленных имён в самых разных сферах, от ядерной физики до лёгкой музыки. Но соавторами русского коммунизма евреи быть перестали. И их не допускают больше в политику, и они сами особенно активно заняты «антисоветской деятельностью». Без евреев непредставима теневая экономика – «незаконное предпринимательство», за которое с начала 1960-х выносят смертные приговоры. А с середины десятилетия начинает расшатывать строй диссидентское движение - в него внуки евреев-революционеров вносят те же горячность и бесстрашие, что и их деды - в свержение царизма.



Разрешение еврейской эмиграции в 1970-х делает национальность средством отказа от социализма и окажется более частой причиной отъезда, чем возможность повернуть вспять свою русскую ассимилированность. Наконец, крах СССР покончит с «еврейским вопросом» в том виде, каком его застали последние советские поколения.