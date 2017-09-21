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Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года
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Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года, 2017

2017 / Россия
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года
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На экраны выходит третий фильм из цикла Леонида Парфёнова и Сергея Нурмамеда - «Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года». 

В этот раз в фильме будет затронута судьба евреев в России с 1948 года.

- «Русские евреи. Фильм первый» вышел в 2016 год. Вторая часть попала на экраны в марте 2017 года, а перерыв между второй и третьей составил полгода

- Фильм снят при поддержке Центра документального кино

С убийства в 1948 году госбезопасностью главы Еврейского антифашистского комитета Соломона Михоэлса начинаются новые времена во взаимоотношениях советской власти и евреев. Ликвидация ЕАК, расстрел его активистов и кампания борьбы с «безродными космополитами» оформляют новый государственный антисемитизм. «Дело врачей» - новый кровавый навет. Смерть Сталина отменит расправу, но былая официальная русско-еврейская гармония при социализме уже не восстановится.


Всенародно известных суперзвезд не стало меньше: Ботвинник - главный шахматист, Райкин - главный комик, Плисецкая - главная балерина, Галич и Высоцкий - главные барды, множество прославленных имён в самых разных сферах, от ядерной физики до лёгкой музыки. Но соавторами русского коммунизма евреи быть перестали. И их не допускают больше в политику, и они сами особенно активно заняты «антисоветской деятельностью».  Без евреев непредставима теневая экономика – «незаконное предпринимательство», за которое с начала 1960-х выносят смертные приговоры. А с середины десятилетия начинает расшатывать строй диссидентское движение - в него внуки евреев-революционеров вносят те же горячность и бесстрашие, что и их деды - в свержение царизма.


Разрешение еврейской эмиграции в 1970-х делает национальность средством отказа от социализма и окажется более частой причиной отъезда, чем возможность повернуть вспять свою русскую ассимилированность. Наконец, крах СССР покончит с «еврейским вопросом» в том виде, каком его застали последние советские поколения.

7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 21 сентября 2017
Премьера в мире 21 сентября 2017
Возраст 18+
Прокатчик Центр документального кино
Режиссер
Леонид Парфенов
Леонид Парфенов
В ролях
Леонид Парфенов
Леонид Парфенов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года 1 постер
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Третий фильм из документального цикла Леонида Парфёнова «Русские евреи» рассказывает о судьбе этого народа в СССР после 1948 года. Массовые репрессии, потом массовая же реабилитация. Знаменитые писатели и поэты, гонимые на родине и восхваляемые на западе. Самые громкие судебные процессы, общественные акции и политические реформы. Всё это давно уже стало частью истории России, и многие подобные события непосредственно связаны с русскими евреями. Парфёнов в очередной раз пытается…
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В Москве пройдет пресс-показ фильма «Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года» 14 сентября в Центре документального кино состоится показ финальной части трилогии «Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года», который организуют Фонд «Генезис» и студия
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10 сентября 2017 00:39
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